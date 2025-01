“Perfekta”, de João Daniel Tikhomiroff, conquista prêmio de melhor filme infantil no Rose d’Or Latinos

Na última terça-feira (21), o Rose d’Or Latinos entregou o prêmio de melhor filme infantil para “Perfekta”, longa do diretor João Daniel Tikhomiroff (no centro da foto), coproduzido pela Globo Filmes. A cerimônia de premiação foi realizada em Miami, durante o Content Americas. Este ano, pela primeira vez, o festival dividiu as produções infanto-juvenis em duas categorias: infantil e juvenil. “Perfekta” foi o representante brasileiro entre os 13 títulos vencedores desta edição, dedicada ao mercado latino-americano do setor audiovisual. Produzido pela Mixer Films, o filme também contou com a coprodução do Gloob.

“Perfekta” é um spin off derivado da série infantil “Escola de Gênios”, eleita a melhor série do ano no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2019, e melhor série infantil do Rio2C, em 2020. Depois do sucesso da produção, o diretor retornou ao projeto para a criação do longa-metragem, com roteiro assinado por Angela Fabri e David França Mendes.

O filme recebe este prêmio do Rose d’Or Latinos em um contexto de celebração ao cinema nacional. Com grandes títulos reconhecidos internacionalmente, e que reaproximaram o público brasileiro das salas de cinema, como “Ainda Estou Aqui”e “O Auto da Compadecida 2”,, o longa “Perfekta” traz mais uma vitória para a cultura do país, desta vez destacando a qualidade do audiovisual do país também em produções infanto-juvenis.

“Perfekta” acompanha a saga dos jovens gênios Isa (Sophia Rosa), Tom (Enzo Ignácio) e Linus (Murilo Gricolo), que precisam salvar a memória de Einstein, um antigo robô da escola. Para isso, eles vão contar com a ajuda do cientista Édison (Romulo Estrela), que vive isolado no Laboratório Perfekta, habitado por androides de última geração. Após um incidente durante um upgrade, Einstein se torna perigoso e assume o controle dos androides, incluindo os próprios criadores do laboratório, Édison e sua filha Nano (Ana Carolina Leite). Agora, os jovens precisam reconquistar a confiança do robô Einstein, nesta emocionante aventura de ficção científica, repleta de ciência e tecnologia.