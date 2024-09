Processo criativo da microssérie “Belezas da Noite” é tema de painel com o roteirista e criador Gildon Oliveira, diretoras, roteiristas colaboradoras e elenco

O especial de TV “Beleza da Noite” (40 min.), criado e roteirizado por Gildon Oliveira, dirigido por Cecília Amado e Dayse Porto, realizado pela Globo Filmes e Movida Conteúdo, com apoio da TV Bahia, alcançou mais de 10 milhões de aparelhos sintonizados (Kantor Ibope Media), colocando a obra como o produto 100% baiano mais assistido na história do audiovisual da Bahia. Com isso, surgiu o desejo de continuidade e a elaboração de uma microssérie e, para isso, o primeiro passo foi o projeto de desenvolvimento dos roteiros e um evento com ações para compartilhamento do processo. O “Painel Belezas da Noite: criação da microssérie” será realizado no dia 13 de setembro, das 9h às 16h, no Café-Teatro Nilda Spencer, localizado na Ladeira da Barroquinha, em Salvador (BA), com as presenças de Gildon Oliveira, das diretoras Cecília Amado e Dayse Porto, das roteiristas colaboradoras e do elenco.

O painel é financiado pelo edital da Lei Paulo Gustavo de 2023 do Governo do Estado da Bahia e está dividido em quatro momentos. Entre 9h e 10h30 haverá a mesa expositiva sobre o processo de realização do especial de TV “Beleza da Noite” (2022) e as perspectivas de futuro para a microssérie. Com participação do roteirista e criador Gildon Oliveira e das diretoras Cecília Amado e Dayse Porto.

Entre 10h30 e 11h30, relatos de experiências da sala de roteiro e compartilhamento de metodologias de criação. Com participação das roteiristas colaboradoras Ailly Cavalcante, Dayse Porto, Milena Anjos e Vilma Carla Martins; da assistente de sala de roteiro Mariana Natal e da revisora Júlia Balista.

Das 12h às 13h, uma Leitura Dramática, com participação das atrizes Fernanda Silva, Iana Nascimento, Véu Pessoa e do ator Heraldo de Deus. Das 14h às 16h, será realizada uma masterclass sobre elaboração de personagens complexas e as estratégias de sedução do melodrama, ministrada pelo criador e roteirista da microssérie “Beleza da Noite”, Gildon Oliveira.

O enredo de “Beleza da Noite”, ambientado no bairro da Liberdade, em Salvador (BA), narrava uma história que desvela os resquícios do racismo estrutural na mente das crianças negras.

Michellini (Larissa Luz) era uma babá que, quando ia comprar uma boneca de presente para a filha de sete anos, chamada Suellen (Mayana Aleixo), percebia que a menina preferia uma boneca branca. Michellini se questionava sobre a beleza negra e as amigas Lulu Danada (Fernanda Silva) e Jaqueline (Véu Pessoa) a convenceram de participar do Concurso da Beleza Negra do Ilê Aiyê, com o objetivo de transformar a visão da filha sobre a estética negra.

A microssérie passa a se chamar “Belezas da Noite”, no plural, e traz novas histórias e personagens, sempre colocando em evidência o universo feminino abraçando outros bairros periféricos de Salvador e demonstrando outras formas de se relacionar com a cidade. Será mostrado Micheline exercitando a sua profissão de enfermeira, como estudante e estagiária, após cumprir seu reinado no Ilê Ayê. Serão apresentadas também novas narrativas para as personagens que já existiam no especial de TV, somando a novidades e agregando temas como conflitos familiares, amor romântico, empoderamento, sororidade, sexualidade, envelhecimento, entre outros.