Niterói inaugura a primeira sala de cinema do Brasil dedicada exclusivamente à exibição de documentários

A Casa Doc será inaugurada no próximo dia 14 de setembro, com gestão da plataforma de streaming Bombozila, apresentado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo.

O espaço conta com projetor de cinema 4k, som 5.1, acessibilidade e área externa para debates e rodas de conversas, além de uma iniciativa audiovisual que une tecnologia social, plataforma, cinema de bairro, cursos e produções diversas. Além disso, a programação permanente terá oficinas, cursos, além da exibição de documentários focados em temas sociais.

A inauguração terá uma programação de curtas-metragens, show de música, além da cerimônia de reinauguração com a presença de representantes da cultura e do audiovisual.

O evento de reinauguração da Casa Doc (Avenida Doutor Acúrcio Torres, 234, Piratininga, Niterói/RJ) é gratuito e tem classificação indicativa de 16 anos. A abertura da Casa será às 18h. Às 19h, será exibido o minidoc “Pescando Memórias”, que conta a história de como um longa-metragem deu origem a uma sala de cinema. A cerimônia de abertura da Casa Doc com Ellen Francisco, diretora executiva do projeto, e presença de representantes da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro acontecerá às 20h, seguido de Forró Pé de Serra com o Trio Tropicana, formado pela cantora Vivian Fernandes e músicos locais de Niterói.