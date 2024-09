Estreia exclusiva do novo documentário de Steve McQueen abre programação dedicada ao cineasta no IMS Paulista

De setembro a dezembro, o cinema do IMS Paulista, em São Paulo, apresenta a programação Histórias Ocupadas: Steve McQueen, focada na obra do diretor britânico. A seleção começa neste mês com “Occupied City” (foto, 2023), novo trabalho de McQueen, que investiga as reminiscências da ocupação nazista na cidade de Amsterdã. Exibido no Festival de Cannes do ano passado, o documentário tem sua estreia brasileira no cinema do IMS, com sessões nos dias 14 e 26 de setembro, às 17h.

A programação inclui também os cinco filmes da série “Small Axe”, exibidos entre outubro e dezembro, em sessões únicas. Eleita em 2020 como a melhor produção do ano pela Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles, “Small Axe” reúne cinco histórias distintas inspiradas em personagens da comunidade afro-caribenha em Londres, entre 1960 e 1980. Os filmes abordam as tensões raciais presentes na cidade e as lutas por direitos em diferentes esferas, dos tribunais às pistas de dança. “Small Axe” foi lançado pela Amazon no exterior e, no Brasil, ficou disponível na Globoplay. Essa é a primeira vez que a antologia é exibida em uma sala de cinema nacional.

Cineasta, produtor, fotógrafo e artista visual, Steve McQueen (1969) tem uma carreira múltipla, marcada pela experimentação de linguagens. Entre os filmes que dirigiu, estão “12 Anos de Escravidão” (2013), vencedor do Oscar, “Shame” (2011) e “As Viúvas” (2018). O artista britânico também participou da Bienal de Veneza, em 2015, além de outras grandes exposições.

Produções mais recentes do cineasta, os filmes selecionados para a programação no IMS tratam de temas como memória, identidade e história. Em “Occupied City”, passado e presente se colidem pelas ruas de Amsterdã. Baseado no livro “Atlas de uma Cidade Ocupada: Amsterdã 1940-1945”, o documentário cria dois retratos interligados: uma escavação de porta em porta da ocupação nazista que ainda assombra a capital holandesa e uma jornada pelos últimos anos de pandemia e protestos na cidade, onde o cineasta vive atualmente. Sem entrevistas ou exposição de material de arquivo, o filme percorre cerca de 130 endereços para descobrir o que ocorreu por trás de cada janela durante a década de 1940.

“Small Axe”, por sua vez, traz cinco longas-metragens que também investigam as conexões entre passado e presente, em diálogo com a própria trajetória de McQueen, cujos pais eram provenientes de países caribenhos colonizados pela Inglaterra. Os filmes são independentes entre si, com atores e cenários distintos, mas todos em torno dessa mesma comunidade de imigrantes em Londres. A música também ocupa um papel central na série, cujo título remete diretamente à canção “Small Axe”, de Bob Marley.

Intitulado “Mangrove”, o primeiro filme da série será exibido no mês de outubro. O longa conta a história real de Frank Crichlow, dono de um restaurante na capital britânica que, na década de 1970, era ponto de encontro de ativistas, artistas e intelectuais do movimento negro, sendo constantemente alvo de repressões policiais. Frank foi preso injustamente com mais oito pessoas, num processo cujo julgamento foi amplamente divulgado.

Em novembro, o centro cultural projeta os longas-metragens “Lovers Rock” e “Red, White and Blue”. O primeiro é uma ode às chamadas blues parties, festas caseiras que imigrantes caribenhos organizavam nos anos 1980, embaladas por reggaes românticos. O filme resgata a trilha sonora da época, com clássicos como “Silly Games”, interpretada por Janet Kay, registrando a potência da cultura como forma de afeto e resistência. Já o segundo narra a história de um jovem que, após presenciar seu pai ser agredido por policiais, decide ingressar na polícia para modificar a corporação.

A programação encerra em dezembro, com “Alex Wheatle” e “Education”. Inspirado na história real do escritor Alex Wheatle, o quarto filme da antologia narra a trajetória do autor, marcada pela passagem por instituições de reclusão e pelo envolvimento com a música enquanto forma de pertencimento. “Education” trata de um jovem de 12 anos que é vítima de uma política de segregação na escola.

Em cartaz até o fim do ano, a seleção destaca obras de McQueen que abordam a história e seus apagamentos, além das possibilidades de construção de futuros. A programação tem apoio da The Criterion Collection. Para acompanhar a exibição dos filmes, o cinema do IMS publicará, em sua revista mensal, a partir de outubro, um ensaio sobre Small Axe assinado por Ashely Clark, diretor curatorial da The Criterion Collection, uma série de ensaios inéditos da pesquisadora Mariana Queen Nwabasili e a transcrição de uma conversa entre Steve McQueen e o sociólogo Paul Gilroy.

Histórias Ocupadas: Steve McQueen

Data: setembro a dezembro

Local: cinema do IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424, São Paulo/SP – (11) 2842-9120

Ingressos para “Occupied City”: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) – Os ingressos do cinema podem ser adquiridos no site ingresso.com ou na bilheteria do centro cultural

Ingressos para os filmes de Small Axe: entrada gratuita, com distribuição de senhas 1 hora antes e limite de 1 senha por pessoa