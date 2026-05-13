Divulgados os finalistas do Prêmio ABC

A Associação Brasileira de Cinematografia divulgou os nomes dos finalistas ao Prêmio ABC 2026 em suas 17 categorias.

A cerimônia de premiação (para convidados), apresentada pela atriz Maeve Jinkings, na Cinemateca Brasileira, encerrará a programação da Semana ABC, que acontece de 13 a 15 de maio.

O Prêmio e a Semana ABC foram lançados pela ABC – Associação Brasileira de Cinematografia, que reúne profissionais da cinematografia e têm como objetivo incentivar a troca de informações para democratizar e multiplicar o aperfeiçoamento técnico e artístico.

Confira os finalistas:

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção

Ato Noturno – Luciana Baseggio, DAFB, ABC

Manas – Pierre de Kerchove, ABC

Nó – Renata Corrêa

O Filho de Mil Homens – Azul Serra, ABC

O Silêncio das Ostras – Petrus Cariry (foto)

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário

Copan – Carine Wallauer

Dona Onete – Meu Coração Nesse Pedacinho Aqui – Pedro Serrão e Pablo Hoffmann

Maré Viva Maré Morta – Dani Azul

Passinho Foda – O Corre Por Trás da Dança – Bernardo Negri

Rua do Pescador, nº 6 – Bruno Polidoro, ABC

Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem

A Caverna – Elisa Ratts

Alice – Bernardo Negri

Movimento é Resistência – Milena Seta

O Caçador – Michel Rautmann

Replikka – Heloisa Passos, ABC, Piratá Waurá e Fernanda Ligabue

Melhor Direção de Fotografia Série de TV Ficção

Ângela Diniz – Assassinada e Condenada – EP 5 – 1ª Temp – Fernando Young, ABC e Lula Cerri, ABC

Maria e o Cangaço – EP 1 – 1ª Temp – Adrian Teijido, ABC e Rodrigo Carvalho

Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente – EP 101 – 1ª Temp – Pierre de Kerchove, ABC

Pssica – EP 1 – 1ª Temp – Glauco Firpo

Raul Seixas: Eu Sou – EP 3 – 1ª Temp – Lito Mendes da Rocha, ABC

Melhor Direção de Fotografia Série de TV Não Ficção

Cinéticas – EP 8 – 1ª Temp – Clara Gouvêa

Congonhas: Tragédia Anunciada – EP 1 – 1ª Temp – Daniel Klajmic

Maravilhas da Natureza – EP 1 – 1ª Temp – Henrique Mourão

Neguinho da Beija-Flor – Soberano da Avenida – EP 1 – 1ª Temp – R Bolsoni

One Take Show – EP 4 – 1ª Temp – Leo Longo

Melhor Direção de Fotografia Videoclipe

Apocalipse – Luedji Luna feat. Seu Jorge e Arthur Verocai – Caio Humb

Beleza. Mas Agora a Gente Faz o Que com Isso? – Rubel – Juliano Lopes

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer – BK’ – Adolpho Veloso, ABC, AIP

IRADOH – 3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça – Hodari – Roberto Riva

Próxima Parada – Terno Rei – Lucas Oliveira

Melhor Direção de Fotografia Filme Publicitário

A Dama do Interior – Misci, Design Brasileiro – Yuri Maranhão

Dia da Mulher – Pesquise Meu Corpo – Milena Seta

New Balance – Danilo Arenas Ireijo

Prologue – Bluff Bounce – Nicholas Bluff

Sunset to Sunrise – Daniel Venosa

Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil

Baixada: Nas Águas de Cubatão (Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP) – Luiz Felipe Marnoff Aranha

Filme-Copacabana (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ) – Sofia Leão, DAFB

Memórias de Nitrato (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP) – Gabriel Vignola

Óleo (Universidade Federal de Sergipe – UFS) – Alicia Mendes, DAFB

Prazer e Devoção (Centro Universitário Belas Artes) – Lucas Marcarini

Melhor Direção de Arte Longa-Metragem Ficção

Dormir de Olhos Abertos – Diogo Hayashi

O Agente Secreto – Thales Junqueira

O Último Azul – Dayse Barreto

Papagaios – Elsa Romero

O Silêncio das Ostras – Juliana Lobo

Melhor Direção de Arte Série de TV Ficção

Ângela Diniz – Assassinada e Condenada – EP 4 – 1ª Temp – Claudio Amaral Peixoto

Dias Perfeitos – EP 4 – 1ª Temp – Dina Salem Levy

Maria e o Cangaço – EP 4 – 1ª Temp – Tulé Peake, ABC

Mascaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente – EP 1 – 1ª Temp – Marcos Pedroso

Pssica – EP 1 – 1ª Temp – Marcelo Escañuela

Melhor Direção de Arte Filme Publicitário

Globo 100 Anos – Martino Piccinini

Minerva – Coming Home – Karla Salvoni Moreira

Motorola Edge – Marines Mencio

Pelos Bares da Cidade – Fernanda Schelp Lopes

Pinterest – Carol Ozzi

Melhor Figurino Longa-Metragem Ficção

Homem com H – Gabriella Marra

Malês – Rô Nascimento

O Homem de Ouro – Valeria Stefani

Quatro Meninas – Valeria Stefani

Suçuarana – Marina Sandim

Melhor Montagem Longa-Metragem Ficção

Homem com H – Germano de Oliveira, edt.

Nó – Dan Oliveira e Tomás Osten

Os Enforcados – Karen Harley

Suçuarana – Luiz Pretti

Virgínia e Adelaide – Giba Assis Brasil e Jonatas Rubert, edt.

Melhor Montagem Documentário

3 Obás de Xangô – André Finotti

Alma do Deserto – Will Domingos

Neirud – Yuri Amaral

No Céu da Pátria Neste Instante – Renata Baldi e Sandra Kogut

Ritas – Oswaldo Santana

Melhor Som Longa-Metragem Ficção

A Cobra Negra – Jocelyn Robert, Marcos Lopes e Tiago Bello

Homem com H – Ana Luiza Penna, Armando Torres Jr., ABC e Martin Grignaschi

Manas – Armando Torres Jr., ABC, Miriam Biderman, ABC e Valéria Ferror

O Agente Secreto – Cyril Holtz, Moabe Filho, Pedrinho Moreira e Tijn Hazen

O Filho de Mil Homens – Alan Zilli, Guile Martins, Jaime Sainz, Lia Camargo, ABC e Toco Cerqueira

Melhor Som Documentário

3 Obás De Xangô – Dudu Caribe, Guto Peixinho e Marcos Azambuja e Priscila Alves

Larissa: O Outro Lado de Anitta – Davi Paes, Eduardo Hamerschlak, Guilherme Algarve, Israel Vieira e Luiz Felipe Hamerschlak

O Som Alcança o Sol — Ariel Henrique, ABC, Isadora Maria Torres e Léo Bortolin

Ritas – Daniel Turini, Fernando Henna e Henrique Chiurciu

Sinfonia da Sobrevivência – Bernardo Adeodato, Fernando Aranha e Michel Coeli

Melhor Som Série de TV Ficção

Ângela Diniz – Assassinada e Condenada – EP 5 – 1ª Temp – Alessandro Laroca, Eduardo Virmond Lima, Guilherme Marinho e Jorge Saldanha, ABC

Arcanjo Renegado – EP 3 – 4ª Temp – Alvaro Correia, Ernesto Sena, Guilherme Farkas e Marcel Costa, ABC

Maria e o Cangaço – EP 6 – 1ª Temp – Daniel Turini, Fred França, João Victor Coura e Vitor Moraes

Pssica – EP 3 – 1ª Temp – Alan Zilli, Armando Torres Jr., ABC e Evandro Lima

Raul Seixas: Eu Sou – EP 3 – 1ª Temp – Alan Zilli, Jorge Rezende e Paulo Gama