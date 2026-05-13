Divulgados os finalistas do Prêmio ABC
A Associação Brasileira de Cinematografia divulgou os nomes dos finalistas ao Prêmio ABC 2026 em suas 17 categorias.
A cerimônia de premiação (para convidados), apresentada pela atriz Maeve Jinkings, na Cinemateca Brasileira, encerrará a programação da Semana ABC, que acontece de 13 a 15 de maio.
O Prêmio e a Semana ABC foram lançados pela ABC – Associação Brasileira de Cinematografia, que reúne profissionais da cinematografia e têm como objetivo incentivar a troca de informações para democratizar e multiplicar o aperfeiçoamento técnico e artístico.
Confira os finalistas:
Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção
Ato Noturno – Luciana Baseggio, DAFB, ABC
Manas – Pierre de Kerchove, ABC
Nó – Renata Corrêa
O Filho de Mil Homens – Azul Serra, ABC
O Silêncio das Ostras – Petrus Cariry (foto)
Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário
Copan – Carine Wallauer
Dona Onete – Meu Coração Nesse Pedacinho Aqui – Pedro Serrão e Pablo Hoffmann
Maré Viva Maré Morta – Dani Azul
Passinho Foda – O Corre Por Trás da Dança – Bernardo Negri
Rua do Pescador, nº 6 – Bruno Polidoro, ABC
Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem
A Caverna – Elisa Ratts
Alice – Bernardo Negri
Movimento é Resistência – Milena Seta
O Caçador – Michel Rautmann
Replikka – Heloisa Passos, ABC, Piratá Waurá e Fernanda Ligabue
Melhor Direção de Fotografia Série de TV Ficção
Ângela Diniz – Assassinada e Condenada – EP 5 – 1ª Temp – Fernando Young, ABC e Lula Cerri, ABC
Maria e o Cangaço – EP 1 – 1ª Temp – Adrian Teijido, ABC e Rodrigo Carvalho
Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente – EP 101 – 1ª Temp – Pierre de Kerchove, ABC
Pssica – EP 1 – 1ª Temp – Glauco Firpo
Raul Seixas: Eu Sou – EP 3 – 1ª Temp – Lito Mendes da Rocha, ABC
Melhor Direção de Fotografia Série de TV Não Ficção
Cinéticas – EP 8 – 1ª Temp – Clara Gouvêa
Congonhas: Tragédia Anunciada – EP 1 – 1ª Temp – Daniel Klajmic
Maravilhas da Natureza – EP 1 – 1ª Temp – Henrique Mourão
Neguinho da Beija-Flor – Soberano da Avenida – EP 1 – 1ª Temp – R Bolsoni
One Take Show – EP 4 – 1ª Temp – Leo Longo
Melhor Direção de Fotografia Videoclipe
Apocalipse – Luedji Luna feat. Seu Jorge e Arthur Verocai – Caio Humb
Beleza. Mas Agora a Gente Faz o Que com Isso? – Rubel – Juliano Lopes
Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer – BK’ – Adolpho Veloso, ABC, AIP
IRADOH – 3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça – Hodari – Roberto Riva
Próxima Parada – Terno Rei – Lucas Oliveira
Melhor Direção de Fotografia Filme Publicitário
A Dama do Interior – Misci, Design Brasileiro – Yuri Maranhão
Dia da Mulher – Pesquise Meu Corpo – Milena Seta
New Balance – Danilo Arenas Ireijo
Prologue – Bluff Bounce – Nicholas Bluff
Sunset to Sunrise – Daniel Venosa
Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil
Baixada: Nas Águas de Cubatão (Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP) – Luiz Felipe Marnoff Aranha
Filme-Copacabana (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ) – Sofia Leão, DAFB
Memórias de Nitrato (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP) – Gabriel Vignola
Óleo (Universidade Federal de Sergipe – UFS) – Alicia Mendes, DAFB
Prazer e Devoção (Centro Universitário Belas Artes) – Lucas Marcarini
Melhor Direção de Arte Longa-Metragem Ficção
Dormir de Olhos Abertos – Diogo Hayashi
O Agente Secreto – Thales Junqueira
O Último Azul – Dayse Barreto
Papagaios – Elsa Romero
O Silêncio das Ostras – Juliana Lobo
Melhor Direção de Arte Série de TV Ficção
Ângela Diniz – Assassinada e Condenada – EP 4 – 1ª Temp – Claudio Amaral Peixoto
Dias Perfeitos – EP 4 – 1ª Temp – Dina Salem Levy
Maria e o Cangaço – EP 4 – 1ª Temp – Tulé Peake, ABC
Mascaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente – EP 1 – 1ª Temp – Marcos Pedroso
Pssica – EP 1 – 1ª Temp – Marcelo Escañuela
Melhor Direção de Arte Filme Publicitário
Globo 100 Anos – Martino Piccinini
Minerva – Coming Home – Karla Salvoni Moreira
Motorola Edge – Marines Mencio
Pelos Bares da Cidade – Fernanda Schelp Lopes
Pinterest – Carol Ozzi
Melhor Figurino Longa-Metragem Ficção
Homem com H – Gabriella Marra
Malês – Rô Nascimento
O Homem de Ouro – Valeria Stefani
Quatro Meninas – Valeria Stefani
Suçuarana – Marina Sandim
Melhor Montagem Longa-Metragem Ficção
Homem com H – Germano de Oliveira, edt.
Nó – Dan Oliveira e Tomás Osten
Os Enforcados – Karen Harley
Suçuarana – Luiz Pretti
Virgínia e Adelaide – Giba Assis Brasil e Jonatas Rubert, edt.
Melhor Montagem Documentário
3 Obás de Xangô – André Finotti
Alma do Deserto – Will Domingos
Neirud – Yuri Amaral
No Céu da Pátria Neste Instante – Renata Baldi e Sandra Kogut
Ritas – Oswaldo Santana
Melhor Som Longa-Metragem Ficção
A Cobra Negra – Jocelyn Robert, Marcos Lopes e Tiago Bello
Homem com H – Ana Luiza Penna, Armando Torres Jr., ABC e Martin Grignaschi
Manas – Armando Torres Jr., ABC, Miriam Biderman, ABC e Valéria Ferror
O Agente Secreto – Cyril Holtz, Moabe Filho, Pedrinho Moreira e Tijn Hazen
O Filho de Mil Homens – Alan Zilli, Guile Martins, Jaime Sainz, Lia Camargo, ABC e Toco Cerqueira
Melhor Som Documentário
3 Obás De Xangô – Dudu Caribe, Guto Peixinho e Marcos Azambuja e Priscila Alves
Larissa: O Outro Lado de Anitta – Davi Paes, Eduardo Hamerschlak, Guilherme Algarve, Israel Vieira e Luiz Felipe Hamerschlak
O Som Alcança o Sol — Ariel Henrique, ABC, Isadora Maria Torres e Léo Bortolin
Ritas – Daniel Turini, Fernando Henna e Henrique Chiurciu
Sinfonia da Sobrevivência – Bernardo Adeodato, Fernando Aranha e Michel Coeli
Melhor Som Série de TV Ficção
Ângela Diniz – Assassinada e Condenada – EP 5 – 1ª Temp – Alessandro Laroca, Eduardo Virmond Lima, Guilherme Marinho e Jorge Saldanha, ABC
Arcanjo Renegado – EP 3 – 4ª Temp – Alvaro Correia, Ernesto Sena, Guilherme Farkas e Marcel Costa, ABC
Maria e o Cangaço – EP 6 – 1ª Temp – Daniel Turini, Fred França, João Victor Coura e Vitor Moraes
Pssica – EP 3 – 1ª Temp – Alan Zilli, Armando Torres Jr., ABC e Evandro Lima
Raul Seixas: Eu Sou – EP 3 – 1ª Temp – Alan Zilli, Jorge Rezende e Paulo Gama