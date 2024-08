BrLab entrega prêmio no Open Doors do Festival de Cinema de Locarno

Foto © Locarno Film Festival/ Ti-Press

Rafael Sampaio, diretor do BrLab – Laboratório Internacional de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais no Brasil, entregou na manhã desta terça-feira (13 de agosto) um prêmio no Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça. A premiação aconteceu dentro do renomado Open Doors, iniciativa do festival destinada a profissionais de regiões e países sub-representados, que nos últimos 3 anos teve o foco na América Latina. O Open Doors é realizado em parceria com a Agência de Desenvolvimento e Cooperação da Suíça.

O prêmio consiste na seleção de um projeto para participar da 14ª edição do BrLab, que acontecerá de 1 a 7 de outubro, e foi entregue ao projeto “Salvación”, uma coprodução entre El Salvador e México, escrita e dirigida por Ernesto Bautista e produzida por Melissa Guevara. O projeto conta a história de uma enfermeira e ex-combatente de guerra que vive de luto para explorar os símbolos da guerra civil salvadorenha, bem como as memórias e dores herdadas por uma geração marcada por esse conflito.

Além da seleção do projeto, os profissionais recebem Bolsas Ibermedia, graças ao apoio do Programa Ibermedia ao BrLab, que incluem uma passagem aérea, hospedagem e alimentação para duas pessoas, além da participação totalmente gratuita na 14ª edição do BrLab, na cidade de São Paulo.

Ao longo de seus 20 anos de existência, o programa Open Doors tem premiado e destacado cineastas e profissionais da indústria audiovisual onde a realização de cinema independente é desafiadora, construindo pontes e estimulando o networking para colaboração em diferentes países, regiões e continentes.

A 14ª edição do BrLab será realizada graças ao copatrocínio do Projeto Paradiso, e do Programa Ibermedia. Tem apoio da Spcine, Cinemateca Brasileira, Sociedade Amigos da Cinemateca, Instituto Cervantes, Embaixada da Espanha no Brasil, Embaixada da França no Brasil, Vitrine Filmes e do selo Manequim e do Instituto Moreira Salles. Conta ainda com a parceria dos programas Industry Academy e Open Doors do Festival de Locarno, do Torino Film Lab, do Cinéma en Développement do Festival de Cinema Latino-Americano de Toulouse, da PopUp Film Residency, do EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs, e do Bogotá Audiovisual Market. Tem a colaboração institucional da ABRA, da APAN, da API, do Programa Cinema do Brasil, do SIAESP – Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo, do Cinema Verde, do + Mulheres e do SICAV – Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual. Conta com parceria de mídia de LatAm Cinema, Revista de Cinema e Imprensa Mahon. Realização: Klaxon Cultura Audiovisual.