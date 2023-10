LATC anuncia o resultado final do Concurso LATINX 2023

O Latin American Training Center-LATC anunciou os argumentos vencedores do LATINX, seu tradicional concurso latino-americano de argumentos de longa-metragem, cujo tema da edição deste ano foi “fronteiras”.

Confira a lista completa dos projetos vencedores e finalistas de cada categoria:

Categoria “Brasil”

1º lugar – “Binacional” de Otavio Henrique Teruya Vidal (São Bernardo do Campo/SP)

Drama: Pedro, um engenheiro brasileiro da Usina de Itaipu, se apaixona por um homem pela primeira vez, Rámon, de origem paraguaia, mas para ficarem juntos, ele terá que ultrapassar as fronteiras de sua mente represada e descobrir a verdade submersa de seu passado familiar.

2º lugar – “Dentro do Rio” de Barbara Leite Matias (Crato/CE)

Animação: Uma tragédia ecológica assola a comunidade indígena de Barro Vermelho. Para tentar sobreviver, os moradores terão que acessar um lugar ancestral há tempos adormecido. Em meio a tudo isso, o filho de Lourdes desaparece.

3º lugar – “Em Busca da Espada Samurai” de Wendel Yokoyama (São Paulo/SP)

Documentário: A morte dos últimos membros de sua família desperta no diretor a vontade de encontrar o paradeiro de um tesouro envolto em mistérios: uma espada samurai desaparecida.

Categoria “Em espanhol”

1º lugar – “Madre” de Alejandra García Peña (Cidade de Panamá/Panamá)

Documentário: Alejandra retrata sua mãe, Malena, uma migrante mexicana que há 35 anos deixou sua família, amigos e o canto para ser esposa e mãe no Panamá. A determinação de uma filha em reviver o passado de sua mãe as leva a uma viagem de volta juntas ao México e a explorar suas visões sobre a maternidade.

2º lugar – “Sombras bajo el mismo sol” de Matilde Aricema Carreón García-Bedoya (Lima/Peru)

Drama: Uma menina que mora em uma favela de Copacabana com o pai, passa as tardes lendo livros de detetives na praia. Um dia ela conhece ali um menino estrangeiro de elite que gosta de surfar e eles se tornam amigos. Mas, depois de testemunhar um assassinato cometido por um policial corrupto, embarcam em uma jornada para descobrir a verdade, enfrentar seus próprios medos e desafiar as barreiras sociais, enquanto descobrem também a verdade sobre si mesmos.

3º lugar – “Tierra Arrasada” de Ana Carolina Guillén López (Comitán, Chiapas/México)

Drama: Rosa, uma empregada doméstica de origem indígena, decide procurar sua família. Ela nasceu em um campo de refugiados em Chiapas, no seio de uma família deslocada pela guerra interna na Guatemala. Sua decisão não somente a leva uma viagem violenta por áreas dominadas pela violência e pobreza, como também a confrontará com a descoberta da verdade sobre sua própria identidade.

Nesta edição, serão oferecidos os seguintes prêmios:

• 1º lugar – Brasil: R$ 2.500,00 + Sesión Online de Mentoría con profesional integrante de la Red Paradiso de Talentos en el ámbito del programa Paradiso Multiplica.

• 1º lugar – Países Hispanofalantes: US$ 400 + Sessão Online de Mentoria com Kate Lyra.

• 2º lugar – Brasil: Voucher para o download do software Final Draft (avaliado em US$ 250).

• 2º lugar – Países Hispanofalantes: Voucher para o download do software Final Draft (avaliado em US$ 250).

• 3os lugares: Livro da Editora LATC.

Além disso, as 30 primeiras inscrições receberão um feedback escrito do seu argumento, independentemente da sua colocação final.

Este ano, o tema foi “Fronteiras” e os argumentos finalistas de cada categoria foram avaliados por Jô Levy, da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Marcel Vieira, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Os melhores argumentos em português também foram avaliados por Gustavo Vinagre, roteirista e cineasta brasileiro, e os melhores em espanhol também foram avaliados por Inés Barrionuevo, roteirista e cineasta argentina.

Abaixo a lista completa dos argumentos finalistas e sua colocação final.

Brasil:

Binacional – Otavio Henrique Teruya Vidal (SP) Dentro do Rio – Barbara Leite Matias (CE) Em Busca da Espada Samurai – Wendel Yokoyama (SP) Nem Cá, Nem Lá – Simone Conelian Reyer (SP) Entre Reis – O canto da liberdade – Edgar José Silva de Melo (SP) O Som da Vitória – André Pacano (SP) Ana bajo tierra – Juan Francisco Celín Robalino (MG) Quando Você Volta? – Lara Freitas de Carvalho (BA) Sumiço – Omar Rosario Ismael (SC) Estrangeiro de Si – German Nilton Rivas Flores Lima (CE)

Em espanhol:

Madre – Alejandra García Peña (Panamá) Sombras bajo el mismo sol – Matilde Aricema Carreón García-Bedoya (Perú) Tierra Arrasada – Ana Carolina Guillén López (México) “Un Siglo de Salves” – Documental – Luisa Gerardina Suzaña Pérez (República Dominicana) Güero & Prieto – Mario Garza (México) Al límite – Lourdes Castaño (Uruguay) Pasos de baile – Teresa Techera (Uruguay) Mariet – Anni Maria Olivo Badia (República Dominicana) Entre Fronteras – Milagros Guemes (Argentina) Chaneque Dimenchion – Splash Morales Albarrán (México)

Organizado pelo Latin American Training Center, o LATINX 2023 contou com o apoio do Forcine (Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual), do Final Draft, o software de escrita de roteiros, do LatAm cinema e do Projeto Paradiso.