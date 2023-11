6ª Mostra Sesc de Cinema exibe 30 filmes, em 17 espaços no Estado do RJ

A etapa presencial da Mostra Sesc de Cinema – Panorama Rio de Janeiro começa na próxima quarta-feira, 1º de novembro. Ao longo do mês, 30 filmes serão exibidos em 12 unidades do Sesc RJ e em 5 espaços parceiros. As exibições no Estado integram o circuito nacional, que chega a sua 6ª edição como uma das principais iniciativas de incentivo ao cinema independente no país. As sessões são gratuitas, e algumas terão mesas de debates após a exibição dos filmes.

Com curadoria da equipe do Sesc RJ e da professora, pesquisadora e crítica de cinema Maria Bogado, a mostra fluminense apresenta 5 longas e 25 curtas produzidos no Estado e que apresentam uma gama de nuances e complexidades que compõem os indivíduos em seus gestos cotidianos, lutas e sonhos, buscando escapar de clichês e estereótipos de imagens produzidas no estado e que inundam o imaginário nacional.

Os filmes serão exibidos nas unidades do Sesc em Copacabana, Madureira, Tijuca, no Espaço Cultural Arte Sesc (Flamengo), Barra Mansa, Campos, Duque de Caxias, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Teresópolis e no Centro Cultural Sesc Quitandinha (CCSQ), em Petrópolis.

Também haverá sessões dos filmes em outros espaços parceiros de Petrópolis, no Centro de Cultura Raul de Leoni, no Colégio Estadual Dom Pedro II, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) da Posse e nos cineclubes Casa Stefan Zweig e Raul Lopes (virtual).

Entre os destaques da mostra, no Estado, estão “Primo da Cruz”, documentário dirigido por Alexis Zelensky sobre um ex-presidiário que se tornou um talentoso pintor após 10 anos de reclusão. A obra foi indicada pelo Sesc RJ a compor a mostra nacional. Com direção de Igor Angelkorte e Victor Seixas, a seleção ainda exibirá o documentário “A Ilha do Farol”, que narra a história de um jovem ator que enfrenta a perda progressiva de movimentos causada pela Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). O premiado curta-metragem “Quem de Direito”, de Ana Galizia, e que mostra as mobilizações para acesso à terra e contra um projeto de barragem no Vale do Guapiaçu, em Cachoeiras de Macacu (RJ), também está na lista.

A mostra ainda destaca filmes relacionados à temática LGBT+: os curtas “As Inesquecíveis”, com direção de Rafaelly La Conga Rosa, que estreou no Festival Internacional de Curitiba em 2023, e “Deus Não Deixa”, de Marçal Viana, selecionado para o 28º Festival LesGaiCineMad – o mais importante festival internacional de cinema LGBT+ em língua espanhola.

Os filmes estarão em cartaz até 30 de novembro nas unidades do Sesc e nos espaços parceiros. O público que não puder conferir as obras nas sessões presenciais terá a oportunidade de assisti-las online. Isso porque o panorama fluminense da Mostra Sesc de Cinema terá uma etapa virtual, que será realizada de 1º a 15 de dezembro. Os filmes serão disponibilizados no canal do Sesc RJ no Youtube (youtube.com/portalsescrio). O acesso será gratuito.