Governo de SP abre inscrições e levará empresas paulistas para o Ventana Sur

O Governo de São Paulo levará até cinco empresas paulistas para o Ventana Sur, maior evento do setor audiovisual da América Latina, que acontece de 27 de novembro a primeiro de dezembro, em Buenos Aires, na Argentina.

Será a 17ª missão do CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Interessados devem se inscrever pelo site da InvestSP até 8 de novembro.

O CreativeSP tem como objetivos promover a troca de conhecimento entre empresas do setor de economia criativa, incentivar a geração de negócios e atrair investimento estrangeiro para o Estado. A estimativa é que as missões já realizadas injetem R$ 636 milhões no setor cultural paulista, com a geração de pelo menos 9,6 mil empregos.

Focado em setores como tecnologia, inovação, entretenimento, cultura, audiovisual e literatura, o programa oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis, para custear até 50% dos gastos das empresas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Em outubro, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e a InvestSP anunciaram a prorrogação do CreativeSP por mais cinco anos. O investimento será de R$ 33 milhões, com a previsão de um retorno 60 vezes maior e a geração de R$ 2 bilhões em negócios no setor cultural paulista.

Ainda em 2023, haverá uma missão para a Web Summit, feira de inovação e tecnologia realizada em Portugal. Já para 2024, estão previstas, inicialmente, oito missões: SXSW (EUA), Games Developer Conference (EUA), Berlinale (Alemanha), Festival de Cannes (França), Gamescom (Alemanha), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), Web Summit (Portugal) e Semana de Design de Milão (Itália).