Inscrições abertas para 4ª edição do Seminário de Cinema e Educação

De 27 de novembro a 1 de dezembro, a Ecofalante e o Sesc promovem a quarta edição do Seminário de Cinema e Educação. Ele acontece de forma inteiramente online, por meio da plataforma Zoom do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, das 19h30 às 21h, exceto no dia 28 de novembro, quando o horário é das 20h às 21h30.

As inscrições são abertas e gratuitas até o limite de vagas disponíveis e podem ser acessadas no link https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/seminario-de-cinema-e-educacao-2023. Elas podem ser feitas até o dia 23 de novembro, no limite das vagas disponíveis. Haverá emissão de certificado de participação pelo Centro de Pesquisa e Formação – Sesc.

O público alvo do seminário é formado por educadores, gestores da educação de todos os níveis, cineastas, produtores culturais e interessados em entrar em contato com reflexões em torno do potencial do cinema para mobilizar e estimular o aprendizado e a sensibilidade dos estudantes.

Este ano, as discussões trazidas pelo Seminário de Cinema e Educação se apoiam sobre dois eixos de discussão: como o cinema pode ter um papel no letramento digital e os desafios da curadoria de filmes para o público infanto-juvenil.

Desta maneira, o seminário se propõe a trazer à pauta a Política Nacional de Educação Digital e pensar estratégias pedagógicas que partem do cinema em sala de aula com vistas a promover uma educação digital de viés crítico, inclusivo e emancipatório. A curadoria também pode ser um instrumento nesse processo, uma vez que ela consiste em conceber e organizar um percurso através das obras audiovisuais, levando em consideração o público com o qual se fala e sobre o que se quer falar. A curadoria pode e deve ser pensada de forma a potencializar a promoção e a assimilação de valores que estão na base da vida coletiva.

O evento abre no dia 27 de novembro, às 19h30, com a palestra “Curadoria audiovisual educativa e multiletramentos no mundo digital”, com Ana Paula Nunes, professora de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e idealizadora e coordenadora da Mostra de Cinema Infantojuvenil de Cachoeira – ManduCA.

No dia 28/11, a mesa de discussão “A importância do letramento digital para a formação cidadã e o cinema como aliado” traz Fábio José Paz da Rosa (UFRRJ), Ludmila Moreira Macedo de Carvalho (UFRB) e Francisco Tupy (USP) para discutir o que é letramento digital e em que sentido o recurso, através de processos pedagógicos emancipatórios como o cinema na escola, pode fomentar o protagonismo e a abertura necessários à compreensão de um mundo cada vez mais complexo em suas dinâmicas.

No dia 29/11, haverá a mesa “O Programa Nacional de Educação Digital (Lei 14533/23) e o que o cinema na escola tem a ver com isso”, com Clarisse Alvarenga (UFMG), Dagmar Mello e Silva (UFF), Monica Fantin (UFSC). Ela discute a Lei 14533/23, que institui o Programa Nacional de Educação Digital e de que maneira a prática pedagógica do cinema em sala de aula pode dar suporte ao cumprimento da legislação.

Finalmente, no dia 30/11, Beth Carmona (ComKids), Felipe Leal Barquete (Escola Semente) e Karine Joulie Martins (UFSC, Festival de Cinema Infantil) encabeçam a mesa “O papel da curadoria: que conteúdos mostrar e como?”. Nessa discussão, a importância e os desafios de escolher os títulos a serem mostrados e discutidos em sala de aula serão abordados.

A palestra de encerramento do evento será ministrada pelo cineasta Cao Hamburger. Cao tem vasta experiência na produção de conteúdo audiovisual infanto-juvenil, tendo criado e dirigido o programa “Castelo Rá-Tim-Bum”, que estreou na TV Cultura no ano de 1994. No cinema, dirigiu “Castelo Rá-Tim-Bum – O Filme” (1999) e “O Ano em que meus Pais Saíram de Férias” (2006). Venceu duas vezes o Emmy Internacional. Dentre seus projetos mais recentes está a direção da série “As Five” (Globoplay). Nessa palestra, ele discute de que maneira e sob que aspectos os filmes podem ser trabalhados em sala de aula.