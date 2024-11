Filme de terror “A Herança” chega aos cinemas

O filme “A Herança”, exibido no Festival do Rio, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na Mostra Terrível 3 (Estação NET Cinema), e que será exibido no Festival Mix Brasil, em São Paulo, chega aos cinemas na quinta-feira, 21 de novembro. O longa de terror, que marca a estreia do diretor João Cândido Zacharias, é uma coprodução Bubbles Project, Kromaki e Sony Pictures International Productions. A distribuição é da Sony Pictures.

A ideia original do filme é dividida entre o diretor e a produtora Tatiana Leite, da Bubbles Project. A história narra os acontecimentos advindos do retorno ao Brasil de um jovem, vivido por Diego Montez, que acaba de perder sua mãe e descobre ser o único herdeiro de uma casa que pertencia a uma avó que não conheceu. Nesta casa, o namorado do jovem, interpretado pelo ator francês Yohan Levy, desconfia que algo maligno se esconde debaixo da fachada de uma vida tranquila no campo. As atrizes Analu Prestes e Cristina Pereira vivem as tias do protagonista. O elenco conta ainda com Ana Carbatti, Luiza Kosovski, Jimmy London e Gilda Nomacce.

“A Herança” foi vencedor da 9ª edição do Festival Internacional de Cine de Terror y Fantástico de Córdoba, na categoria melhor longa-metragem ibero-americano.