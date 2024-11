“Razões Africanas” aborda as origens do blues, do jongo e da rumba

O que três ritmos musicais tocados no Brasil, em Cuba e nos Estados Unidos têm em comum? Quais os paralelos e as diferenças entre o jongo, a rumba e o blues, passando por questões históricas, culturais, sociais e pela própria prática musical? Essas e outras questões são abordadas no longa “Razões Africanas”, dirigido por Jefferson Mello, que estreia nas salas de cinema de 14 estados do país, nesta quinta, dia 21 de novembro.

O documentário acompanha três personagens que simbolizam cada um dos ritmos: a brasileira Lazir Sinval, a cubana Eva Despaigne e o americano Terry ‘Harmonica’ Bean. Eles falam sobre as origens da música que tocam – e dançam, no caso das mulheres – e também sobre as diferentes culturas de que são representantes. Seus depoimentos são entremeados de muita música, além de imagens do cotidiano de cada um e também de comentários de pesquisadores e especialistas, que balizam as narrativas.

Para contar essa história, no entanto, Jefferson Mello não se limita aos três músicos e sua arte. O documentário leva o espectador à África, mais precisamente à Angola, ao Congo e ao Mali, para mostrar as verdadeiras origens de cada um desses estilos, por meio de ritmos musicais tocados na época do comércio de escravizados e que são tradicionais ainda hoje.

Fotógrafo e cineasta, Mello, que também assina o roteiro da produção, estreou como diretor de documentários em 2014 com “Samba & Jazz”, inspirado em seu livro de fotografias “Os Caminhos do Jazz”, que o levou a 18 países, entre EUA e Japão, para retratar o gênero ao redor do mundo.

Entre 2023 e 2024, “Razões Africanas” foi selecionado para mais de dez festivais de cinema internacionais, como a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, o Festival de Cinema de Havana e o Festival Pan-Africano de Cinema e Artes em Los Angeles. Foi o vencedor do prêmio de Melhor Documentário Especial pelo Júri no Festival Cinema on the Bayou, em Louisiana (EUA), e ainda de Melhor Documentário no Festival Internacional de Cinema Africano da Argentina. Nos dias 1 e 2 de novembro, também teve sessões especiais em Angola.

“Razões Africanas” é uma produção da Tremè Produções, em coprodução com a Carmela Conteúdos, e conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale e da A&M Álvares Marsal. Será distribuído em 14 estados brasileiros também pela Tremè Produções.