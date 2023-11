Vencedor do Festival de Gramado, “Mussum – O Filmis” estreia nos cinemas

Foto © Desirée do Valle

“Mussum, o Filmis” narra a história de Antônio Carlos Bernardes Gomes, conhecido popularmente e eternizado por todo o Brasil pelo apelido de Mussum. Narrando a trajetória do ex-trapalhão, a cinebiografia dirigida por Silvio Guindane, com roteiro assinado por Paulo Cursino, reúne um vasto e talentoso elenco interpretando personagens reais que cruzaram com o caminho do comediante e sambista. No dia 2 de novembro, o longa estreia nacionalmente em mais de 400 salas. O filme teve a produção da Camisa Listrada, em coprodução com a Globo Filmes, Globoplay, Telecine, Panorama Filmes e Rio Filme, e distribuição da Downtown Filmes.