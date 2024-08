Mostra Ecofalante anuncia os filmes premiados em sua 13ª edição

O longa-metragem brasileiro “Não Existe Almoço Grátis” (foto) foi o vencedor do Prêmio do Público de Melhor Longa-Metragem da 13ª Mostra Ecofalante de Cinema, realizada em São Paulo, entre 1 e 18 de agosto. O filme teve uma nova exibição gratuita na Cerimônia de Encerramento do evento, que aconteceu no sábado (17), às 19h, no Centro Cultural São Paulo (CCSP).

Dirigida pela dupla Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel, a produção acompanha três mulheres que lideram uma das Cozinhas Solidárias do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), em Sol Nascente, considerada atualmente como a maior favela do Brasil. Para a posse do terceiro mandato do presidente Lula, elas foram encarregadas de cozinhar para centenas de pessoas que chegarão a Brasília para assistir à cerimônia.

Já na nova mostra competitiva, a Competição Territórios e Memória, que se dedicou a exibir produções que abordam diferentes visões e aspectos do Brasil, “Rejeito” foi vencedor como Melhor Longa-Metragem pelo júri. Com direção de Pedro de Filippis, o filme discorre sobre um dos maiores rompimentos de barragem de rejeito da história, o desastre de Mariana, e explora como novas barragens ameaçam romper sobre milhões de pessoas em Minas Gerais.

O júri responsável pela avaliação dos filmes na Competição Territórios e Memória é composto por Carolina Canguçu, Nara Normande e Tatiana Toffoli. “Rejeito” receberá o troféu Ecofalante e um prêmio de R$ 15 mil.

Ainda na categoria longa-metragem da Competição Territórios e Memória, “À Margem do Ouro”, do diretor Sandro Kakabadze, ficou com o prêmio de menção honrosa do júri. O filme focaliza na região do Rio Tapajós, a maior produtora de ouro do Brasil, que abriga histórias de homens e mulheres que têm suas vidas entrelaçadas pela exploração ilegal e predatória desse minério.

O Prêmio do Público na categoria longa-metragem da nova mostra competitiva foi para “O Bixiga é Nosso!”, de Rubens Crispim. Iniciado nos anos 1980, o bem-sucedido processo de tombamento patrimonial que preserva a história arquitetônica do bairro do Bixiga, em São Paulo, encontra-se em risco constante, mas segue defendido pela comunidade. No mesmo território, há 40 anos, a mais antiga companhia de teatro em atividade no país luta pela preservação de sua sede e do terreno que abriga um rio com água potável encanada a menos de quatro metros da superfície.

Já nas categorias de curtas-metragens da Competição Territórios e Memória, o prêmio do júri de Melhor Curta foi para “Ava Yvy Pyte Ygua / Povo do Coração da Terra”, dirigido por Lara Jacoski e Patrick Belem. O filme ganhará o troféu Ecofalante e R$ 5 mil de prêmio.

O curta “Nunca Pensei que Seria Assim”, de Meibe Rodrigues, que propõe, através de memórias do próprio passado, uma reflexão sobre negritude e escrevivência, foi o escolhido pelo júri como menção honrosa da categoria de curta-metragem.

Já no Prêmio do Público para os curtas houve um empate técnico, premiando duas produções: “A Bata do Milho”, de Eduardo Liron e Renata Mattar, e “Nosso Terreiro”, de Anna Rieper, Patrícia Medeiros, Ranyere Serra e Fernando Lucas Silva. “A Bata do Milho” retrata a região de Serra Preta, sertão da Bahia, onde encontram-se famílias de trabalhadores rurais que mantêm viva a tradição dos cantos de trabalho durante o cultivo do milho. Em “Nosso Terreiro”, Bumba-Boi, música e fé estão no centro do curta. Passado no terreiro de Maracanã, a produção registra caboclos e encantados brincantes em festa comemorando o dia de São João.

Na Competição Latino-Americana, “Céu Aberto”, de Felipe Esparza Pérez, recebeu o Prêmio de Melhor Longa-Metragem da categoria pelo júri, composto por Lucas Bambozzi, Tatiana Lohmann e Mariana Jaspe. A coprodução Peru/França observa um pai peruano que trabalha pacientemente quebrando a pedra branca vulcânica em uma paisagem extraordinária. Seu filho faz parte do mundo moderno: usa câmeras e drones para criar no computador a maquete digital de uma igreja. Seus caminhos se cruzam de maneira fantasmagórica: cada um a seu modo trabalha com texturas e volumes, sensações e percepções.

Duas menções honrosas foram concedidas aos longas-metragens nesta edição. “A Transformação de Canuto”, de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho, que aborda o fazer audiovisual em múltiplas camadas de informação, incorporando processos criativos de identidade comunitária, sociológicas e antropológicas ao mesmo tempo. E “Ramona”, de Victoria Linares Villegas, segunda menção-honrosa, confunde as fronteiras entre ficção e não-ficção ao acompanhar uma jovem atriz que se prepara para assumir o papel de uma adolescente grávida que mora na periferia de Santo Domingo, na República Dominicana.

O Prêmio do Público para a Competição Latino-Americana ficou com o longa-metragem peruano “Histórias de Shipibos”, do diretor Omar Forero. No filme, um menino Shipibo é criado pelos avós em contato direto com a floresta amazônica e seus habitantes, os quais ele respeita e considera parte de seu meio social. À medida que cresce e entra em contato com a vida urbana, ele renuncia à sua cultura para evitar a discriminação.

Já na categoria de curtas da Competição Latino-Americana, o júri elegeu “Concórdia”, de Diego Véliz, como vencedor do Prêmio de Melhor Curta-Metragem da categoria. A produção chilena é um ensaio sobre a fronteira entre o Peru e o Chile criado com materiais encontrados na internet.

O mexicano “Você Vai me Esquecer?”, da diretora Sofía Landgrave Barbosa, recebeu menção honrosa na categoria curta-metragem ao tratar da dualidade entre memória e esquecimento dos habitantes de Puerto Maldonado, cidade nos limites da selva amazônica do Peru.

Já o colombiano “A Menos que Bailemos”, de Hanz Rippe Gabriel e Fernanda Pineda Palencia, recebeu o Prêmio do Público ao retratar uma professora de dança afro que empreende uma iniciativa para resgatar jovens do crime na cidade com os maiores índices de homicídios da Colômbia.

Concurso Curta Ecofalante

O grande vencedor do Concurso Curta Ecofalante foi “Por Trás dos Prédios”, de João Mendonça (estudante da Universidade Federal de Alagoas). O filme retrata como, desde 2021, a prefeitura de Maceió se aproveita das fortes chuvas locais para desmobilizar uma das maiores favelas de Alagoas. As pessoas que ainda resistem vivem presas e invisíveis à sombra do Parque da Lagoa.

O júri do Concurso Curta deste ano foi formado por Clarisse Alvarenga, Everlane Moraes, Letícia Rolim e Lucas H. Rossi. “Por Trás dos Prédios” ganhará o troféu Ecofalante e R$ 4 mil de prêmio.

Duas produções receberam menção honrosa nesta 13ª edição da Mostra. Uma delas foi “As Placas São Invisíveis”, de Gabrielle Ferreira (estudante da Escola de Comunicações e Artes da USP), no qual cinco estudantes negras revelam como é estar dentro da USP no momento de ebulição da luta pró-cotas. A segunda menção-honrosa ficou com “Deriva”, de Hellen Nicolau (integrante do projeto É Nóis na Fita).

Já o Prêmio do Público foi para “Cida Tem Duas Sílabas”, de Giovanna Castellari (estudante da FAAP). No filme, a costureira Cida, de 60 anos, precisa assinar um documento em seu trabalho, mas não sabe ler o que diz nele. Com a ajuda da professora de sua neta, Cida se aproxima da alfabetização, ao mesmo tempo que começa a se questionar sobre coisas que acontecem em seu ambiente de trabalho.

