SUV de R$ 8 milhões? Veja os famosos do Brasil que tem os carros mais caros

Vários famosos brasileiros são conhecidos por ostentar luxos que vão desde mansões a roupas de grife. Entre esses luxos, estão os SUVs de alta performance e design sofisticado.

A seguir, descubra quem são as celebridades que possuem os carros mais caros do Brasil, com destaque para um SUV de R$ 8 milhões!

SUVs dos famosos: ostentação sobre quatro rodas

Os SUV dos famosos são mais que apenas veículos; são símbolos de status e poder. Entre os mais impressionantes está um modelo que custa nada menos que R$ 8 milhões!

Chrys Dias – Ferrari esportiva de milhões

Chrys Dias, famoso influenciador, é proprietário do primeiro SUV da Ferrari no Brasil, o Purosangue. Este SUV não é apenas um carro, mas uma obra de arte sobre rodas, avaliado em R$ 8 milhões.

Além do modelo da marca italiano, o influenciador já exibiu carros como Porsche, Mercedes-Benz G63 e uma Lamborghini Urus.

MC Cabelinho – luxo e ostentação com uma BMW

O cantor MC Cabelinho é outra celebridade que não economiza quando o assunto é carro de luxo. Com um SUV que ultrapassa a marca de R$ 1 milhão, ele ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais quando mostrou o veículo: uma BMW X6 M Competion.

Esse SUV da BMW tem a potência de 625 cavalos, que vai de zero a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Também conta com teto solar panorâmico, tecnologia para visão noturna e assistente de estacionamento autônomo.

Ludmila – SUV milionário

A cantora Ludmila também causou um alvoroço nas redes sociais ao mostrar um SUV suntuoso. Após a compra de um apartamento de luxo em Miami, ela surpreendeu seus seguidores ao exibir seu novo carro milionário.

Ludmila não poupou investimentos ao garantir um Lamborguini Urus na cor vermelha, avaliado em cerca de R$ 4 milhões.

Luan Santana – ostentando uma Mercedes

O cantor Luan Santana não fica atrás quando o tema é carro caro. Ele é dono de um Mercedes G63 equipado com um exclusivo kit Brabus, que aumenta ainda mais o valor e a performance do veículo.

Esse SUV da Mercedes-Benz é um exemplo fiel de ostentação e sucesso no quesito carro. O investimento feito pelo cantor foi em torno de R$ 2 milhões para ter essa máquina na garagem.

É fato que os SUVs dos famosos são verdadeiros espetáculos sobre rodas, pois combinam riqueza, performance e status. No entanto, não é toda celebridade que está disposta a gastar “rios de dinheiro” em um automóvel.