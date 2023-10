Spcine leva delegação de profissionais paulistanos para festival audiovisual e agenda de negócios na Ásia

Entre os dias 1 e 13 de outubro, a Spcine conduz uma missão com onze profissionais da indústria audiovisual de São Paulo para participação em festival de destaque e agenda de negócios na Ásia. O itinerário inclui visita à Coreia do Sul, no Asian Contents and Film Market (ACFM), em Busan e à Seul para agenda de negócios. O roteiro contempla ainda reuniões em Tóquio, no Japão, com instituições como Imagica, AOI Pro Global, Tokyo Film Commission, Estúdio Toho, VIPO e a Embaixada (TBC).

A delegação é composta por representantes de onze empresas atuantes em diversas áreas do setor audiovisual, incluindo dois produtores associadas à Rede Afirmativa, Kelly Christina Castilho, da Confeitaria Filmes, e Renato Candido de Lima, da Dandara Produções Culturais e Audiovisuais.

Essas produtoras participarão de uma iniciativa de internacionalização de empresas paulistanas apoiada pelo Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB) e patrocinada pela Spcine. Os demais representantes são: Juliana Funaro, da Barry Company, Gustavo Mello, da Boutique Filmes, Mayra Lucas, da Glaz Entretenimento, Guto Gontijo, da O2 Filmes, João Roni, da Ocean Films, Celia Catunda, da Pinguim Content, Hugo Gurgel, da Quanta, Nelson Akira Sato, da Sato Company, e Cid Makino, do Split Studio.

Nesta missão, a Spcine busca promover o audiovisual de São Paulo e fortalecer os laços com os mercados da Ásia, especialmente Coreia do Sul e Japão, estimulando parcerias e negócios. Há ainda o desejo de entender o ecossistema audiovisual asiático, compartilhar experiências em políticas públicas e atrair investimentos internacionais para São Paulo, como local de filmagem, divulgando o Programa de Atração de Filmagens à Cidade e ao Estado de São Paulo – Cash Rebate.