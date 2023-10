“Beleza Fatal”, novela nacional original da HBO Max, inicia gravações em São Paulo

Foto © Pivô Audiovisual

Criada e escrita por Raphael Montes e com direção geral de Maria de Médicis, “Beleza Fatal”, novela nacional original da HBO Max, inicia as filmagens em São Paulo.

Na trama, Camila Pitanga vive a típica vilã Lola, uma mulher de classe média, de 32 anos, ambiciosa e cheia de planos, casada com Rubem e mãe de Gabriel (Romaní). Trabalha como secretária na clínica de Rog (Marcelo Serrado), um médico esteticista, que tem métodos escusos e é amigo de Benjamin (Caio Blat), um cirurgião plástico. Lola se casa com Benjamin, de olho no seu dinheiro e poder. Seu sonho é abrir uma clínica de estética com seu nome, a Lolaland.

Ainda não tem data de lançamento anunciada, “Beleza Fatal”, produzida pela Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery, aborda no enredo uma história de busca por justiça, que se passa no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos.

O elenco traz ainda outros nomes, como Giovanna Antonelli, Augusto Madeira, Vanessa Giácomo, Murilo Rosa, Camila Queiroz, Herson Capri, Julia Stockler, além de Breno Ferreira, Manu Morelli, Kiara Felippe, Santiago Acosta Cis, Naruna Costa, Georgette Fadel, Marat Descartes, Patricia Gasppar, Luciano Chirolli, Fernanda Marques, Reinado Junior, Mariana Molina, entre outros.