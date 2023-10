TNT dá início às gravações de “Body by Beth”, série nacional estrelada por Marisa Orth

Foto © Felipe Chueng/Yuzu

A TNT iniciou as gravações da nova sitcom nacional “Body by Beth”, produzida pela Migdal Filmes e protagonizada por Marisa Orth e Diogo Vilela.

Com dez episódios, “Body by Beth”, reúne mãe e filha, com personalidades completamente opostas, contra a ameaça ao decadente negócio da família, uma academia que parou no tempo. O problema agora é a chegada de uma academia de rede moderna, high-tech e com um grande leque de atividades, do outro lado da rua.

Produzida e criada por Carolina Castro, com direção geral de Gigi Soares e direção de Alice Demier, a trama é uma sitcom familiar, situada no divertido mundo fitness, com doses equilibradas de humor e piadas. A nova série traz críticas aos padrões de beleza, às relações disfuncionais e aos temas que estão na ordem do dia, como etarismo, gordofobia, suplementos alimentares, exageros da vida zen.

Musa fitness dos anos 80 e 90, campeã de aeróbica, recebendo inclusive prêmio das mãos de Jane Fonda, Beth (Marisa Orth) e Ri-Man (Diogo Vilela) eram o “casal 20” da malhação carioca, e sua academia era o epicentro da cultura fitness. Muitos anos e dois filhos depois, Beth agora é ex-mulher e ex-sócia de Ri-Man, que trocou o fisiculturismo pela ioga, saiu do armário, casou-se com Ronaldo (Guilherme Weber) e hoje é adepto do mundo zen, em um negócio vizinho à academia de Beth. Os dois vivem em pé de guerra e são pais de Daniel (Victor Lamoglia) e Carol (Verônica Debom).

Carol e Beth estão, aparentemente, em lados opostos. A filha, do tipo intelectual, estaria, pelos padrões atuais, acima do peso. Carol vive comprando briga contra tais padrões que, em sua opinião, são inalcançáveis. Já Beth é defensora da receita “no pain no gain” em busca do corpo perfeito, custe o que custar. A série traz ainda no elenco nomes como Ana Hikari, Gabriela Loran e Gillray Coutinho.

A autora e produtora Carolina Castro – que também assina roteiros de obras como a série “Matches”, da Warner Channel, e o filme “La Situación” – brinca com questões que sempre a aprisionaram, como a relação dela com seu corpo e família. Não à toa a filha de Beth chama-se Carol.