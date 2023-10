“Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você” tenta vaga no Oscar

“Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você”, dirigido por Roberto de Oliveira, tentará uma vaga no Oscar 2024 na categoria Melhor Documentário. O filme foi inscrito direto dos Estados Unidos para concorrer a uma vaga na principal premiação da indústria cinematográfica. A distribuidora norte-americana Outsider Films licenciou a produção no país e a lançou nos cinemas de Los Angeles em 15 de setembro – antes da estreia no Brasil.

“Elis e Tom, Só Tinha de Ser com Você” está em sua terceira semana em cartaz nos cinemas brasileiros, com distribuição da O2 Play, e até então foi visto por mais de 40 mil espectadores em todo o país.

Exibido em Cannes e outros festivais ao redor do mundo, o documentário transporta o espectador para uma viagem no tempo, além de revelar momentos íntimos do processo criativo e das personalidades extraordinárias dos dois artistas. A produção é também um emocionante reencontro do diretor Roberto de Oliveira com Elis e Tom em um material filmado há quase cinco décadas.

O longa é uma produção da Rinoceronte Entretenimento e coprodução da Riofilme, órgão da Secretaria Municipal de Cultura. É patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, com copatrocínio do Rio Galeão, apoio União Brasileira de Compositores – UBC e Universal Music Group. A obra contou com recursos públicos geridos pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE e Fundo Setorial do Audiovisual – FSA.