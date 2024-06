“La Suprema” é o grande vencedor do 2º Festival de Cinema Internacional de João Pessoa

Foto © Matheus dos Reis

“La Suprema” foi o grande vencedor do 2º Festival de Cinema Internacional de João Pessoa (FestincineJP), promovido pela Prefeitura da Capital, por meio da Funjope. O longa-metragem colombiano, do diretor Felipe Holguin Caro, levou ao todo três prêmios, incluindo o de Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Fotografia. A cerimônia aconteceu na noite de ontem, primeiro de junho, no Centerplex do Mag Shopping, consagrando a história de uma jovem que deseja ser boxeadora.

Para o júri do festival, a escolha se deu pelo modo sensível que o filme coloca o espectador em contato com uma humanidade de sonhos e força coletivos, e pela habilidade em transpor para a ficção uma história real com beleza e encantamento. “La Suprema” brilhou contando uma história real que se passa em uma cidade no Caribe colombiano apagada do mapa, onde não há eletricidade.

A noite de sábado destacou ainda o longa “Os Sapos”, de Clara Linhart. A produção carioca saiu da cerimônia igualmente com três prêmios: Melhor Direção, Melhor Roteiro e Melhor Montagem. “Os Sapos” narra a história de Paula, que é convidada para um fim de semana numa casa de campo isolada. Em um cenário bucólico, a personagem se surpreende ao encontrar dois casais desconhecidos em profundas crises de relacionamento. A presença dela deflagra conflitos até então insuspeitos.

Entre os filmes de curtas-metragem, “La Perra’, da diretora Carla Melo Gampert, se consagrou como o maior vencedor, conquistando três prêmios: Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Som. Em 14 minutos, o curta acompanha uma menina-pássaro que deixa para trás a casa da família, sua mãe dominadora e sua fiel cadela para explorar sua sexualidade.

Além de “La Perra”, também foram premiados dois curtas vindos do interior paraibano. Com dois prêmios cada, “Jacu”, de Ramon Batista, ganhou os votos do Júri Popular e como Melhor Filme na Mostra CineNordeste. Já “Serão”, de Caio Bernardo, garantiu os troféus de Melhor Direção e Melhor Fotografia entre os curtas-metragens, segundo o Júri.

Este ano, os homenageados do festival foram o ator Matheus Nachtergaele, o diretor Bertrand Lira e o coletivo de cinema ¡Las Luzineides!. Antônia Ágape, a primeira cineasta negra da Paraíba, também teve sua obra celebrada.

De 26 de maio a 1º de junho, o festival atraiu cerca de 4 mil espectadores para assistir gratuitamente a 42 filmes, incluindo a estreia nacional de “O Último Pub”, com a presença do protagonista Dave Turner, na obra do diretor vencedor da Palma de Ouro em Cannes, Ken Loach. Foram ao todo 665 inscrições para as Mostras Competitivas com títulos de 12 estados brasileiros, além de produções do Chile, Colômbia, França, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Bélgica e Martinica.

No ambiente de mercado, o festival promoveu cerca de 170 atendimentos, entre rodadas de negócios e contatos com players nacionais, e fez circular cerca de R$ 3 milhões na economia.

VEJA A LISTA COMPLETA DE VENCEDORES:

LONGA-METRAGEM

MELHOR FILME: La Suprema (Dir. Felipe Holguin Caro; 2023; Colômbia)

MELHOR DIREÇÃO: Os Sapos (Dir. Clara Linhart; 2024; Rio de Janeiro)

MELHOR ROTEIRO: Os Sapos (Dir. Clara Linhart; 2024; Rio de Janeiro)

MELHOR FOTOGRAFIA: La Suprema (Dir. Felipe Holguin Caro; 2023; Colômbia)

MELHOR SOM: Sede de Rio (Dir. Marcelo Abreu Góis; 2024; Bahia)

MELHOR MONTAGEM: Os Sapos (Dir. Clara Linhart; 2024; Rio de Janeiro)

MELHOR ATOR: Antonio Jimenez, em La Suprema (Dir. Felipe Holguin Caro; 2023; Colômbia)

MELHOR ATRIZ: Cássia Damascedo, em Solange (Dir. Nathália Tereza e Tomás Osten; 2023; Paraná)

JÚRI POPULAR: Cervejas No Escuro (Dir. Tiago A. Neves; 2023; Paraíba)

CURTA-METRAGEM

MELHOR FILME: La Perra (Dir. Carla Melo Gampert; 2023; Colômbia/França)

MELHOR DIREÇÃO: Serão (Dir. Caio Bernardo; 2024; Paraíba)

MELHOR ROTEIRO: La Perra (Dir. Carla Melo Gampert; 2023; Colômbia/França)

MELHOR FOTOGRAFIA: Serão (Dir. Caio Bernardo; 2024; Paraíba)

MELHOR SOM: La Perra (Dir. Carla Melo Gampert; 2023; Colômbia/França)

MELHOR MONTAGEM: Daisy (Dir. Catalina Kulczar; 2023; EUA)

MELHOR ATOR: Pedro Walisson, em Samuel Foi Trabalhar (Dir. Janderson Felipe e Lucas Litrento; 2024; Alagoas)

MELHOR ATRIZ: Zezé Motta, em Deixa (Dir. Mariana Jaspe; 2023; Rio de Janeiro)

JÚRI POPULAR: Jacu (Dir. Ramon Batista; 2024; Paraíba)

MOSTRA CINENORDESTE

MELHOR FILME EM LONGA-METRAGEM: Estranho Caminho (Dir. Guto Parente; 2023; Ceará)

MELHOR FILME EM CURTA-METRAGEM: Jacu (Dir. Ramon Batista; 2024; Paraíba)

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI

LONGA-METRAGEM: Sede de Rio (Dir. Marcelo Abreu Góis; 2024; Bahia)

CURTA-METRAGEM: Cuaderno de Nombres (Dir. Cristóbal León e Joaquín Cociña; 2023; Chile)

MENÇÃO HONROSA LONGA-METRAGEM: Ramona (Dir. Victoria Linares Villegas; 2023; República Dominicana)

MENÇÃO HONROSA CURTA-METRAGEM: Samuel Foi Trabalhar (Dir. Janderson Felipe e Lucas Litrento; 2024; Alagoas)