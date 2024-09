Os 5 melhores filmes de cassino

O jogo é um tema popular que diretores famosos usaram muitas vezes para criar filmes cult. São filmes com um enredo dinâmico, soluções espirituosas e confrontos criminosos. Entre eles estão histórias sobre vigaristas sortudos ou um feliz acidente que transformou a vida do protagonista. Apresentamos uma seleção dos 10 melhores filmes sobre cassinos. Eles certamente atrairão a atenção dos espectadores interessados em jogos de azar.

O crupiê

Um drama criminal com Clive Owen, Gene McKee, Nicholas Ball e outros atores famosos foi lançado em 1998. No centro da trama está Jack Manfred, um jovem escritor que está passando por uma crise. Ele decide mudar temporariamente de profissão e consegue um emprego como crupiê em um cassino. Como Jack não joga, ele consegue lidar facilmente com o novo emprego. Sua vida muda abruptamente depois de conhecer uma bela desconhecida. Mas essa garota atrai o escritor de forma fraudulenta para um golpe.

Vinte e um

O filme foi lançado em 2008. Em um thriller com elementos de drama e crime, atuaram Kevin Spacey, Jim Sturgess e Kate Bosworth. Ben Campbell quer entrar em Harvard, mas para estudar na prestigiada universidade, ele precisa conseguir 300 mil dólares. Para isso, o jovem aceita a oferta de um professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts para entrar em uma sociedade secreta de estudantes que ganham habilmente no blackjack. No entanto, o professor faz de tudo para endividar Ben e seus companheiros. Os alunos elaboram um esquema para atrapalhar os planos do professor.

Cassino Royale

Cassino Royale é o primeiro filme de James Bond estrelado por Daniel Craig. O agente 007 precisa lutar contra terroristas. O chefe do grupo, Le Chiffre, é um gênio das finanças. Ele negocia armas e organiza torneios de pôquer com prêmios impressionantes para os ricos. Le Chiffre está pronto para fazer um acordo com a inteligência somente se puder ser derrotado nas cartas. James Bond deve realizar esse plano. É interessante notar que Henry Cavill poderia ter desempenhado o papel principal no filme. Entretanto, ele não foi aceito para o papel porque seu físico era muito denso.

Maverick

O filme sobre um trapaceiro nato, Maverick, foi lançado em 1994, mas não perdeu a popularidade. O herói ganha a vida jogando cartas nos estabelecimentos de jogos de azar do Velho Oeste. Ele sonha em ganhar um torneio de pôquer. Mas, antes disso, ele precisa acumular 25 mil dólares e passar nos jogos classificatórios. Maverick precisa superar dificuldades que o tornam mais forte e mais próximo de seu objetivo.

Ocean’s Eleven

Comédia policial de 2001 com George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts e Andy Garcia. O personagem principal, Danny Ocean, tem uma mente extraordinária. Ele planeja roubar três cassinos famosos em Las Vegas e tirar deles 160 milhões de dólares. Para concretizar seu plano, ele reúne uma equipe de vigaristas que podem ajudá-lo a burlar o sistema de proteção e executar o plano. No entanto, nem tudo sai conforme o planejado. No momento, uma prequela da franquia está sendo preparada. Os pais Ocean interpretarão Margot Robbie e Ryan Gosling nesse filme.

