Festival de Cinema de Gramado abre inscrições e tem Caio Blat como novo curador

Foto: Ator e diretor Caio Blat integra equipe curatorial © Edison Vara/Agência Pressphoto

Realizadores do Brasil poderão inscrever seus filmes para as mostras competitivas do 51° Festival de Cinema de Gramado a partir desta quarta-feira, 15 de março. O evento, que ocorre entre os dias 11 e 19 de agosto, abre inscrições para longa-metragem brasileiro (LMB), longa-metragem documental (LMD) e curta-metragem brasileiro (CMB). As fichas de inscrição estão disponíveis no site www.inscricoescinema.com.br. O prazo se encerra às 23 horas e 59 minutos do dia 16 de abril. Todas as regras e critérios para participar da seleção constam no regulamento, que está disponível no site do festival (www.festivaldegramado.net).

Este ano, a curadoria ganha um novo integrante: o ator e diretor Caio Blat. Ele se junta ao jornalista, crítico de cinema e professor Marcos Santuario e à atriz e cantora argentina Soledad Villamil.

A trajetória de Blat se confunde com a história recente de Gramado. Vencedor do Kikito de Melhor Ator por duas oportunidades, o ator é figura recorrente na Serra Gaúcha, estrelando produções como “Bróder”, “Uma Longa Viagem” e “Barata Ribeiro, 716”.

Com mais de 80 trabalhos, entre cinema, televisão e teatro, Caio possui vitórias em importantes festivais de cinema e premiações, como Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, Festival Internacional de Cinema de Cartagena e Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa. No ano passado, estreou como diretor com o longa “O Debate”, protagonizado por Debora Bloch e Paulo Betti, e roteirizado por Guel Arraes e Jorge Furtado.

Nos últimos 50 anos, o mais longínquo festival de cinema do país apresentou diversas mudanças em sua realização. Após abrir as portas para o cinema feito na América Ibérica, para a televisão, streaming e para novas plataformas de redes sociais, o evento busca abranger diferentes possibilidades audiovisuais em caráter mundial.

Inaugurando uma nova década em sua história, Gramado reposiciona seu conteúdo estrangeiro com a criação de um Panorama Internacional. A mostra, que será exibida no Palácio dos Festivais de maneira hors concours, busca ampliar as possibilidades de formatos exibidos no evento. Os curadores Marcos Santuario, Soledad Villamil e Caio Blat terão autonomia para buscar produções e iniciar suas trajetórias brasileiras em Gramado.