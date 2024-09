Anunciados os 12 longas habilitados a concorrer a uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2025

A Academia Brasileira de Cinema anunciou a lista com os 12 longas-metragens que estão aptos a disputarem uma indicação à vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. São eles: “A Metade de Nós”, de Flávio Botelho; “Ainda Estou Aqui” (foto), de Walter Salles; “Cidade Campo”, de Juliana Rojas; “Estômago 2 – O Poderoso Chef”, de Marcos Jorge; “Levante”, de Lillah Halla; “Motel Destino”, de Karim Aïnouz; “Ninguém Sai Vivo Daqui”, de André Ristum; “O Sequestro do Voo 375”, de Marcus Baldini; “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges; “Sem Coração”, de Nara Normande e Tião; “Vermelho Monet”, de Halder Gomes; e “Votos”, de Ângela Patrícia Reiniger.

As reuniões da Comissão de Seleção acontecerão em duas etapas: dia 16 de setembro, quando serão selecionados seis títulos entre os inscritos, e a reunião final, no dia 23 de setembro, para a escolha do título que representará o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.