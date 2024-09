Animação “Zuzubalândia – O Filme” estreia na rede Cinemark em todo o país

A partir de 5 de setembro, a rede de cinemas Cinemark lança, com exclusividade, a animação brasileira “Zuzubalândia – O Filme” em todos os complexos da rede no país.

O filme é derivado da série de desenhos animados de mesmo nome, criada nos anos 1990, e traz para as telonas as aventuras de Zuzu e seus amigos no Reino das Gostosuras. Para salvar o reino encantado, onde tudo é feito de comida, a abelhinha terá que enfrentar a Bruxa, que convence as demais abelhas a pararem de polinizar e seguirem suas tão sonhadas profissões.

A produção é o quarto longa-metragem produzido e dirigido por Mariana Caltabiano, que também é a criadora deste universo de histórias.

Zuzubalândia é um reino encantado onde tudo é feito de comida. Ao lado desse lugar mágico, vive uma Bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo, a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica.