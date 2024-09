Theatro São Pedro, em São Paulo, exibe filme clássico brasileiro com trilha sonora original ao vivo

O projeto que reúne cinema com trilha de orquestra ao vivo em São Paulo retorna em setembro para um espetáculo inédito: nos dias 5, 6, 7 e 8, o Cine São Pedro apresenta o filme “Caiçara”, de Adolfo Celi, um clássico nacional de 1950, no Theatro São Pedro, equipamento cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura.

A iniciativa ocorre em parceria com a Cinemateca Brasileira, tendo a Orquestra do Theatro São Pedro sob regência do maestro Marcelo Falcão, um dos fundadores da Orquestra do Cinema Babylon, em Berlim. No Cine São Pedro, Marcelo Falcão já esteve à frente da trilha sonora nas exibições de “Metropolis”, em 2023, e “O Gabinete do Dr. Caligari”, em 2024.

“Caiçara” é um filme brasileiro com direção de Adolfo Celi (1922-1986) e que tem no elenco Eliane Lage, Abílio Pereira de Almeida e Carlos Vergueiro. Filmado em Ilha Bela, conta a história de Marina (Eliane Lage), uma jovem filha de leprosos que sofre com medo de adoecer e com o preconceito das pessoas. Isso a leva a aceitar a proposta de casamento de José Amaro, viúvo abastado, construtor de barcos no litoral de São Paulo. Marina não ama Amaro, mas procura manter o casamento quando ele viaja, resistindo às investidas amorosas de Manuel, violento sócio do marido. Ela faz amizade com o menino Chico e a avó dele, Sinhá Felicidade, mãe da primeira esposa de Amaro e que o acusa de ter abandonado a filha no hospital para morrer. Sinhá Felicidade alerta Marina que o marido é mau e que ela deve esperar pelo homem certo. Enquanto isso, o marinheiro Alberto ouve falar de Ilha Verde e da lenda das pedras sinos. E, ao ver um retrato de Marina, resolve ir até lá em busca de emprego.

Em um trabalho minucioso e sem precedentes no Brasil, o maestro recuperou o manuscrito original da trilha sonora de “Caiçara” na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, composta pelo renomado compositor Francisco Mignone. A trilha foi reorquestrada cuidadosamente para ser apresentada ao vivo, sincronizada com a exibição do filme.

As sessões no Theatro São Pedro pretendem proporcionar ao público uma experiência imersiva, em que a música ao vivo e o cinema se encontram em perfeita harmonia.

O Cine São Pedro visa promover o contato do público com a sétima arte em uma sala de concerto, tendo por objetivo resgatar também a história centenária do Theatro São Pedro, inaugurado em 1917, e que já foi também cinema.

Os ingressos do Cine São Pedro custam R$ 35 (meia) e R$ 70 e podem ser adquiridos aqui.