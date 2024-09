Documentário sobre o DOPS estreia no Canal Brasil

O longa-metragem documental “DOPS: Uma Arqueologia da Violência”, dirigido por Sanzio Cânfora, estreia nesta terça-feira, dia 3 de setembro, às 20h, no Canal Brasil. Inédito na televisão, o filme busca investigar como funcionava um dos maiores símbolos da repressão na ditadura militar no Brasil, o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), que torturou milhares de presos políticos.

O documentário apresenta entrevistas com ex-presos da década de 1970 e revela documentos e imagens de arquivo da visita da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao Sistema Carcerário do prédio no ano de 1997. A produção tem o objetivo de gerar reflexões sobre a violência policial e denunciar a violação aos direitos humanos, assim como mostrar a disputa de narrativas entre defensores e denunciantes.