Hermes Leal lança livro sobre estudo das paixões na criação de personagens do cinema no FAM 2024

Foto © Junior Suzuki

A Associação Cultural Panvision, por meio da 28ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024, traz Hermes Leal, um pesquisador com mais de 30 anos em estudos sobre estruturas discursivas, semiótica e narrativas no cinema e literatura, para o lançamento da sua mais recente obra, “O Sentido das Paixões – Teoria Semiótica da Narrativa e da Ficção”. O evento acontecerá no domingo (08/09), às 15h15, no Majestic Palace Hotel.

O autor encontra uma nova perspectiva para a teoria da Semiótica das Paixões, descoberta pelo linguista lituano A. J. Greimas, e seus seguidores, como Jacques Fontanille e Claude Zilberberg. Para isso, ele analisa as estruturas internas de obras como “Roma”, “Parasita”, “Coringa”, “Bacurau”, “A Doce Vida”, “Ataque dos Cães”, “Game of Thrones”, “Big Little Lies” e “Westworld”, na busca dos sentimentos, emoções e motivações na construção dos personagens – chamados na teoria de paixões.

Hermes Leal é PhD em Narrativa de Ficção, escritor – com oito livros publicados – e cineasta. Formado em Jornalismo, Mestre em Cinema, com especialização em Roteiro, pela ECA/USP, e Doutor em Letras, com especialização em Linguística e Semiótica das Paixões, pela FFLCH/USP.

O pesquisador também ministrará uma oficina gratuita no FAM 2024, na segunda (09) e terça-feira (10), com quatro horas de duração ao todo. Em “Narrativa de Ficção – Globalizando seu filme ou sua série”, Hermes Leal trará na prática sua metodologia aplicada na elaboração de um roteiro. A atividade faz parte do Fórum Audiovisual Mercosul e será realizada no Majestic Palace Hotel. Inscrições podem ser feitas aqui.