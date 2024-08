FAM 2024 abre inscrições para oficinas

Duas oficinas gratuitas fazem parte da 28ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024 na segunda (09/09) e terça-feira (10/09). Narrativa de Ficção – Globalizando seu filme ou sua série, com Hermes Leal, e Direção de Fotografia, com Michele Diniz, com quatro horas de duração cada uma. As atividades fazem parte do Fórum Audiovisual Mercosul e serão realizadas no Majestic Palace Hotel.

A oficina com Hermes Leal será nos dias 9 e 10, às 9h. Propõe a aplicação da Semiótica das Paixões à narrativa audiovisual, para desenvolver uma obra de ficção baseada no sofrimento dos personagens e sua busca por resolver uma paixão. A novidade é que a teoria narrativa da ação se soma à nova teoria narrativa da emoção, resultando num estudo completo para o desenvolvimento de roteiros de filmes e séries que geram interesse do público internacional.

Hermes Leal é PhD em Narrativa de Ficção, escritor, com oito livros publicados, explorador e documentarista. É jornalista, Mestre em Cinema, com especialização em Roteiro pela ECA/USP, e Doutor em Letras, com especialização em Linguística e Semiótica das Paixões, pela FFLCH/USP. É roteirista e diretor de séries de televisão, como “Pensamento Contemporâneo” (canal Curta!) e “Cineastas” (canais Curta! e A&E), e de longas documentais, e criador e roteirista da série “Amazon Fashion” (Fashion TV e Amazon Prime Video).

A oficina Direção de Fotografia será durante as tardes, com início às 14h. Tem o objetivo de introduzir os participantes aos conceitos fundamentais da cinematografia, com foco na compreensão e aplicação da exposição e da temperatura de cor, fornecendo uma base teórica e prática para a criação de imagens cinematográficas com controle da luz e das cores. A oficina terá demonstrações práticas e um exercício de filmagem ao final e é voltada a estudantes de cinema, videomakers, fotógrafos e entusiastas da área audiovisual.

Michele Diniz é graduada em Cinema na Unisul. Assina a direção de fotografia de filmes que tiveram reconhecimento em festivais e premiações, como melhor fotografia no FAM, em 2015, pelo curta “O Voo da Borboleta”. Mestra em cinematografia pelo programa europeu Kino Eyes com bolsa integral, quando filmou o curta “Terminal Happiness”, exibido no prestigiado Camerimage festival, na Polônia. Seus últimos filmes fotografados estão em circuito, como “O Prazer é Todo Meu”, que recebeu até o momento mais de 10 prêmios, entre eles melhor filme júri popular no 5º Transforma. Dedica-se também a projetos comerciais, autorais e à docência.

As inscrições para as oficinas são gratuitas, possuem vagas limitadas e estão abertas no link https://www.sympla.com.br/panvision.

O 28º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024 é um projeto cultural produzido através da lei de incentivo à cultura e por meio do Programa de Incentivo à Cultura – PIC, do Governo do Estado de Santa Catarina aprovado pela Fundac?a?o Catarinense de Cultura. Tem o apoio da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes através do Programa de Fomento ao Audiovisual, edital 2023 e do Prêmio Catarinense de Cinema, edição especial Lei Paulo Gustavo, Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina. Tem o incentivo do Grupo Krona. Patrocínio ANCINE – Agência Nacional do Cinema, Itaú Unibanco e Sebrae. Realização Associação Cultural Panvision, Muringa Produções Audiovisuais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.