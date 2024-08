“Harold e o Lápis Mágico”, dirigido por Carlos Saldanha, estreia nos cinemas

“Harold e o Lápis Mágico”, dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, responsável pelos clássicos “Rio” e “A Era do Gelo”, estreia nos cinemas de todo o Brasil, em 22 de agosto, misturando animação e ficção.

Dentro do seu livro, o aventureiro Harold (Zachary Levi) consegue dar vida a qualquer coisa simplesmente ao desenhá-la. Depois que ele cresce e se desenha fora das páginas e dentro do mundo real, Harold descobre que tem muito o que aprender sobre a vida real – e que seu confiável lápis roxo pode criar mais diversão do que ele jamais achou possível. Quando o poder da imaginação ilimitada cai nas mãos erradas, vai precisar da criatividade de todos os seus amigos para salvar o mundo real e o seu próprio.

“Harold e o Lápis Mágico” é a primeira adaptação para o cinema do livro best-seller homônimo, e conta com roteiro de David Guion e Michael Handelman, que já duplaram em “Uma Noite no Museu 3 – O Segredo da Tumba” e “Terra dos Sonhos”.