Filme de Orlando Senna sobre a Amazônia estreia no canal Futura

O cineasta Orlando Senna, codiretor e roteirista do clássico do cinema brasileiro “Iracema, uma Transa Amazônica” (1974), tem seu retorno à direção marcado com o longa-metragem documental “Idade da Água” – uma referência à “Idade da Terra”, de Glauber Rocha –, produzido por Hermes Leal, da HL Filmes. O filme trata da cobiça internacional pela Amazônia, por tentativas de ocupação de outros países ou para torná-la independente do Brasil. O longa é um alerta global sobre a escassez de água doce no planeta e as raízes de uma possível “guerra da água”.

A linguagem do filme conta com depoimentos de populações ribeirinhas da Amazônia, lideranças indígenas e representantes de países latino-americanos que compõem a Amazônia, com filmagens no Pará, Amazonas e Tocantins, que são intercalados por reconstituições de alguns fatos históricos. Um documentário que se mistura a uma linguagem de constituição teatral para fazer sentido às consequências da destruição ou perda da Amazônia sobre a vida na Terra.

As filmagens aconteceram no final de 2017 e início de 2018, e conta com a participação especial das “amazônidas” Dira Paes e Gaby Amarantos.

Premiado como Melhor Filme da mostra competitiva do Cine del Agua, na Argentina, “Idade da Água” participou de vários festivais nacionais e internacionais, entre eles, o 51º Cine Viña del Mar (Chile, 2018), o 40º Festival Internacional de Nuevo Cine Latino-americano de La Habana (Cuba, 2018), 9º Cine Político (Argentina, 2019), 14º El Ojo Cojo (Madrid, 2019), 8ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental (2019), 5º Amazônia Doc (2019), FAM – Florianópolis Audiovisual Mercosul (2019), 6º Planeta.Doc (2019), 17º Cineamazônia (2020), entre outros.

O filme teve investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, através do PRODAV 01/2013, para o canal CineBrasilTV, que estreou o longa em 2018. Foi licenciado para as plataformas de streaming Prime Video, Looke, Claro TV, Vivo Play e Pluto, e está disponível no Globoplay. A estreia no canal Futura será no dia 22 de setembro, às 22h30, na semana especial de aniversário do canal.

Em parceria com Hermes Leal e a HL Filmes, Orlando Senna lançou também, em 2019, o documentário “Sol da Bahia”, sobre a história da Independência, e se prepara para filmar “Vermelho”, uma produção da Montanha Russa, em coprodução com a HL Filmes e a Circular Media, do Uruguai.