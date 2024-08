Tiago Santiago estreia na direção de longas com “Possessões”

Tiago Santiago estreia seu primeiro longa-metragem ,”Possessões”, que chegas às salas de cinema no dia 22 de agosto, com distribuição da Europa Filmes/Vinny Filmes.

Todas as religiões do mundo reconhecem o fenômeno das possessões, através da qual espíritos influenciam as ações de seres humanos. É um tema universal, reconhecido em qualquer parte do mundo, por católicos, evangélicos, muçulmanos, judeus, umbandistas, adeptos do candomblé, entre outros.

No elenco, Antonio Pitanga, Marcelo Serrado, Fernanda Nobre, Juliana Xavier e Dado Dolabella.

O filme participou de vários festivais e ganhou o prêmio de Melhor Filme no Rio Fantastik, Los Angeles International Film Festival e Spotlight Gold Award.

Tiago Santiago é autor de 14 novelas de sucesso, foi roteirista de “Vamp”, “Olho no Olho”, “Uga Uga”, “Malhação”, escreveu e coordenou roteiros de mais de 50 episódios da série “Você Decide” e “Linha Direta”, na TV Globo.

Passou também pela Record (onde foi coordenador de teledramaturgia e fez sucesso com “Os Mutantes”), SBT, Fox, FX e Record TV, e foi vencedor no Prêmio APCA pelas novelas “A Escrava Isaura” e “Prova de Amor”.