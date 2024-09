Ade Sampa prorroga inscrições para a terceira edição do programa de aceleração Amplifica Cine

A Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa) prorrogou as inscrições para o Amplifica Cine, um programa gratuito de aceleração que impulsiona a competitividade de negócios voltados para cinema, televisão e novas mídias. As inscrições podem ser feitas até 19 de setembro, às 17h59, através do site, onde também pode ser realizada a leitura imprescindível do edital completo.

Esta é a terceira edição do programa, realizado em parceria com a Spcine, empresa pública de fomento ao audiovisual paulistano. Serão selecionados até 25 negócios para uma aceleração de seis meses. Além do aporte financeiro, o programa irá ofertar oficinas de capacitação, mentorias individuais e personalizadas, encontros de conexão e fortalecimento de rede e possibilidade de participação em eventos nacionais e internacionais.

O apoio financeiro ofertado será destinado para melhorias dos processos produtivos, como compra de equipamentos; serviços especializados; marketing e comunicação e outros tipos de investimentos que possam alavancar os resultados do negócio. Desde sua primeira edição, em 2022, o Amplifica Cine já impactou mais de 30 negócios de audiovisual no Município de São Paulo.