MinC inicia diálogos regionais para construção do novo Plano de Diretrizes e Metas do audiovisual brasileiro

O Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), e em parceria com o Conselho Superior de Cinema (CSC), dará início aos diálogos regionais para a construção do novo Plano de Diretrizes e Metas (PDM) do audiovisual brasileiro, nesta quarta-feira (4).

O plano orientará as políticas públicas do setor pelos próximos 10 anos, refletindo um compromisso estratégico do governo federal com o desenvolvimento sustentável e inclusivo do audiovisual no país. Durante os encontros regionais, a equipe da SAV apresentará o histórico do último PDM (2011-2020), além dos diagnósticos e pesquisas atualizadas sobre o setor, para subsidiar as discussões.

As reuniões ocorrerão em formato híbrido, com transmissão ao vivo e participação tanto presencial quanto online, garantindo ampla participação. Interessados para os encontros regionais no sul e sudeste podem se inscrever aqui até as 23h59 de hoje (2).

O processo de construção do PDM 2025-2034 será marcado pela participação ativa da sociedade civil. As primeiras conversas acontecerão nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR), e se estenderão até sexta-feira (6). Os encontros têm como objetivo coletar sugestões e propostas que contribuirão para a formulação do novo PDM, garantindo que as diretrizes do audiovisual brasileiro sejam construídas de maneira coletiva e alinhadas às necessidades e aspirações regionais.

O grupo de trabalho (GT) responsável pela elaboração do PDM, conta com representantes de diversos ministérios, membros do Conselho Superior de Cinema e técnicos da Agência Nacional do Cinema (Ancine). O grupo traz especialistas com vasta experiência em áreas essenciais para o setor audiovisual, como educação, produção, exibição e mercados audiovisuais.