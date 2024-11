Circuito Spcine promove pré-estreia de “Nayola – Em Busca de Minha Ancestralidade” em homenagem ao Dia da Consciência Negra

Em celebração ao Mês da Consciência Negra, o Circuito Spcine apresenta a pré-estreia exclusiva do filme “Nayola – Em Busca de Minha Ancestralidade”, animação dirigida por José Miguel Ribeiro. O longa será exibido exclusivamente no dia 20 de novembro, de forma gratuita, no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e em todos os CEUs de São Paulo, com sessões adicionais nos dias 21, 24 e 27 de novembro.

O filme, que recebeu o Prêmio do Público de Melhor Filme de Ficção Internacional na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, é uma obra de animação que entrelaça passado e presente para contar a história de três gerações de mulheres em Angola, impactadas por 25 anos de guerra civil.

A narrativa acompanha Nayola, que parte em busca do marido desaparecido durante o conflito. Décadas depois, em um país que finalmente alcançou a paz, sua filha Yara emerge como uma rapper subversiva e rebelde, enquanto a avó Lelena luta para proteger a jovem da repressão. O encontro inesperado com um intruso mascarado muda o destino de todas.

“Nayola” já foi aclamado em diversos festivais internacionais, conquistando prêmios de melhor longa-metragem de animação em eventos como o ANIMA Brussels International Animation Festival (Bélgica), o Festival Internacional de Cine en Guadalajara (México) e o Manchester Animation Festival (Reino Unido).

Para conferir a programação completa e mais informações sobre as exibições, acesse o site oficial do Circuito Spcine.