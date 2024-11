“Avenida Beira-Mar” explora a amizade entre duas meninas

Foto © Daniel Chiacos

“Avenida Beira-Mar”, primeiro longa-metragem dirigido por Maju de Paiva e Bernardo Florim, uma produção da Elo Studios, Produtora Viralata e do Telecine, estreia nos cinemas no dia 21 de novembro. O filme aborda a temática LGBTQIAP+ e explora a amizade entre Rebeca (Milena Pinheiro) e Mika (Milena Gerassi), duas meninas de 13 anos que se tornam inseparáveis.

Andréa Beltrão e Isabel Teixeira dão vida a Marta e Viviane, mães de Rebeca e Mika, respectivamente. Rebeca, que é filha de pais separados, muda-se com sua mãe para o bairro de Piratininga, na costa de Niterói. Já Mika, uma menina trans da mesma idade, mora no bairro vizinho, Tibau. Ela se veste com as roupas da irmã mais velha, que já não reside mais com ela, e seus pais não a aceitam da maneira que é.

As meninas se conhecem e as diferenças que poderiam tornar-se um abismo, em vez disso, selam a cumplicidade entre as duas protagonistas, mas os adultos não veem com bons olhos essa amizade. Esse será o gatilho para uma série de ações extremas que impactarão a vida das crianças e dos adultos na Avenida Beira-Mar.

“Avenida Beira-Mar” faz parte do Selo Elas, uma iniciativa da Elo Studios que visa fomentar o cinema feito por mulheres, com o objetivo de promover a equidade de gênero no audiovisual. O filme foi o vencedor do Prêmio Selo Elas Cabíria Telecine 2020. Sua première internacional ocorreu no Festival Internacional de Guadalajara, onde ganhou o prêmio de Melhor Direção na Competição de Longas Ibero-americanos de Ficção e recebeu menção honrosa no Prêmio Maguey, voltado exclusivamente a narrativas que abordam o universo LGBTQIAP+.

Além disso, “Avenida Beira-Mar” foi selecionado pelo Festival Des 3 Continents, na cidade de Nantes, na França. O longa participou do Produire au Sud, um workshop para projetos em desenvolvimento realizado desde 2013. A missão do workshop é reunir acadêmicos, escritores e inovadores de renome internacional de diversos países para trabalharem em conjunto em diversas disciplinas, compartilhando conhecimento e aprendendo com diferentes culturas. O filme também teve o roteiro premiado no FRAPA 2018.