Canal Brasil exibe “Cristais de Sangue” remasterizado

Nesta sexta-feira, 22 de novembro, às 19h15, estreia no Canal Brasil o longa-metragem “Cristais de Sangue”, primeiro filme da cineasta italiana Luna Alkalay. Rodado há 50 anos na Chapada Diamantina, na Bahia, e lançado em 1974, “Cristais de Sangue” esteve inacessível por mais de duas décadas. Nunca exibido na TV, o filme foi restaurado e digitalizado este ano. O longa vai ao ar logo depois do curta-metragem “Lacrimosa”, da mesma diretora em parceria com Aloysio Raulino (19h). A obra ganhou reconhecimento por sua fotografia impactante e por seu estilo autoral que mistura realidade com ficção.

O longa conta a história de Rui (Ruy Polanah), que veio de Moçambique a Salvador tentar encontrar seu pai, um garimpeiro. Na busca pelo interior, ele conhece e se envolve com Maria do Rigoletto (Salma Buzzar), filha de um coronel local. Juntos, descobrem que o pai de Rui encontrou um grande diamante e fugiu para as montanhas.

A narrativa é contextualizada nos tempos dos garimpos de diamante no sertão baiano, na segunda metade do século XIX, responsável por atrair mais de 30 mil pessoas para a região e o entorno.