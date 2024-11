Gullane+ e Buriti Filmes exibem longas premiados na TV Cultura

A Gullane+ e a Buriti Filmes se uniram para exibir longas brasileiros no Cine Cult, exibido na TV Cultura aos domingos, às 22h45. O primeiro longa será “Bicho de Sete Cabeças”, e nas próximas semanas também estarão no canal “Como Nossos Pais” (01/12), e “Uma História de Amor e Fúria” (ainda em dezembro/24), “Ex-Pajé” e “A Última Floresta” (datas a confirmar). O licenciamento dos filmes conta com o apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura e Governo Federal, através da Lei Paulo Gustavo.

No dia 24/11, às 18h, haverá um bate papo ao vivo no Instagram, no perfil da diretora Laís Bodanzky (@bodanzky) com a terapeuta ocupacional Claudia Braga (@claudia.__.braga). A proposta do debate é trazer a discussão sobre saúde mental e uso de drogas para o contexto atual a partir da perspectiva de um filme que já é clássico no cinema nacional e foi um marco na discussão da luta antimanicomial.

O longa teve sua primeira sessão no Festival de Brasília de 2000, do qual saiu com 8 prêmios, entre eles, melhor direção, ator (Santoro), ator coadjuvante (Camilo), prêmio da crítica e do júri. Em sua carreira nacional e internacional, o longa foi premiado no Festival de Recife, no Grande Prêmio Cinema Brasil, pela APCA, no Festival de Cartagena, no 10º Festival de Cinema e Cultura Latino-Americana de Biarritz, no Festival de Locarno. Além disso, ficou na lista dos 100 Melhores Filmes Brasileiros de todos os tempos.

Outra proposta do projeto é garantir que tanto as exibições na TV Cultural quanto as ações de divulgação e debate sejam acessíveis ao público portador de deficiência. O filme será exibido com Libras, audiodescrição e closed caption. O bate papo também contará com intérprete de Libras.

Dirigido por Laís Bodanzky, com roteiro de Luiz Bolognesi, “Bicho de Sete Cabeças”, a partir do livro Canto dos Malditos, de Austregésilo Carrano Bueno, foi lançado nos cinemas em 2001, e traz no elenco Rodrigo Santoro, Othon Bastos, Cássia Kis, Gero Camilo, Caco Ciocler, Jairo Mattos, Luis Miranda, Valéria Alencar, Gustavo Machado, entre outros.

“Bicho de Sete Cabeças” é protagonizado por Neto (Rodrigo Santoro), um jovem de classe-média que tem um relacionamento conturbado com os pais (Othon Bastos e Cássia Kis), que ao achar um cigarro de maconha nas coisas do filho resolve interna-lo em um hospital psiquiátrico. O filme fala sobre a questão manicomial e a falta de diálogo dentro do seio familiar.

O filme foi produzido pela Gullane, Buriti Filmes, Dezenove Som e Imagens e Fabrica Cinema.