Filme relembra O Gráfico Amador, que editou livros de Ariano Suassuna e João Cabral de Melo Neto

Uma editora no Recife que atraía grandes nomes da literatura e revolucionava a tipografia até então existente. Entre suas publicações, obras de Ariano Suassuna e João Cabral de Melo Neto. Assim era O Gráfico Amador, que virou tema do documentário inédito de mesmo nome, com direção de Aquiles Lopes e Lula Queiroga. A produção estreia com exclusividade no Curta! e no CurtaOn – Clube de Documentários.

Fundada em 1954 por artistas e intelectuais pernambucanos, O Gráfico Amador tinha como premissa uma produção artesanal e com baixa tiragem, utilizando prensa manual. No filme, artistas, designers e demais especialistas – como Guilherme Cunha Lima, designer e professor que escreveu um livro sobre O Gráfico Amador – contam a história da editora que se tornou um verdadeiro movimento literário e editorial.

Eles também relembram os principais nomes que compuseram O Gráfico Amador: Aloísio Magalhães, Gastão de Holanda, José Laurênio e Orlando da Costa Ferreira. Aloísio, primo de João Cabral de Melo Neto – que teve influência direta na criação do grupo –, é considerado um dos precursores do design no Brasil.

O Gráfico Amador unia literatura e design em suas publicações, e todos os detalhes dos livros eram pensados de forma que se tornassem peças de arte, da tipologia às ilustrações, na capa ou entre as páginas. Hoje, são itens de colecionador, mas exerceram grande influência sobre o moderno design gráfico brasileiro e novas gerações de artistas. Entre as obras editadas estão “Ode” – com textos de Ariano Suassuna – e “Aniki Bóbó” – com textos de João Cabral de Melo Neto.

“O Gráfico Amador” é uma produção da Luni Áudio e Vídeo viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O filme também pode ser assistido no CurtaOn – Clube de Documentários, streaming disponível no Prime Video Channels – da Amazon -, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn܂com܂br). A estreia no Curta! é no dia temático Terças das Artes, 16 de janeiro, às 23h.