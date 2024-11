7ª Mostra Sesc de Cinema apresenta 33 filmes da produção independente nacional

A Mostra Sesc de Cinema – MSDC, uma das principais iniciativas de fomento ao cinema independente no Brasil, desembarca com sua 7ª edição, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, em Belém (PA). De 28 a 30 de novembro, o público conhecerá as 33 obras que compõem o Panorama Brasil e o Panorama Infanto-juvenil, selecionadas entre as 1,3 mil produções inscritas, de todas as regiões do país. Após o evento de lançamento, os filmes selecionados para a Mostra Sesc de Cinema chegarão às telas de diversos espaços do Sesc em todo o Brasil, até o final de 2025.

Entre os 33 filmes escolhidos há 27 curtas, 2 médias e 4 longas-metragens, sendo 10 produções do Panorama Infanto-Juvenil. Nesta edição, o protagonismo feminino foi um destaque, com 25 realizadoras entre as obras selecionadas, que versam sobre temas como povos originários, mundo do trabalho, mobilidade urbana, defesa da natureza, entre outros. Uma delas é a diretora Adriana Yañes, com o documentário “As Primeiras” (SP), que mostra os passos das jogadoras de futebol feminino pioneiras, responsáveis por abrir o caminho e o campo para as atuais estrelas desse esporte.

A causa ambiental é tema de alguns filmes selecionados para o Panorama Infanto-Juvenil, como a animação “A Menina e a Árvore” (foto, MS), que tem sua narrativa ancorada na poesia de Manoel de Barros, e o curta-metragem “Felícia e os Super-Resíduos do Bem” (MG). A vida na periferia é outra temática presente na mostra, com o filme “Tijolo por Tijolo” (PE), de Victoria Alvares e Quentin Delaroche, que acompanha uma família recifense e seu esforço para reconstruir o lar depois de evacuarem a antiga casa da família por risco de deslizamento.

A Mostra Sesc de Cinema também tem um caráter formativo e, por isso, promoverá oficinas gratuitas. De 28 a 30/11, ocorrerão, simultaneamente, a oficina Roteiro e Projeto em Documentário, ministrada pelo diretor Fernando Segtowick, e a oficina Mapping, ministrada por Mhorgana dos Santos.

Fernando Segtowick é conhecido pelos filmes “Matinta”, “No Movimento da Fé” e “O Reflexo do Lago” e tem trajetória na documentação audiovisual da Amazônia. Já Mhorgana dos Santos é uma artista que se inspira na natureza e na cultura popular para criar obras audiovisuais que abordam temas ambientais e sociais.

Lançada em 2017, a Mostra Sesc de Cinema reúne produções que não conseguem encontrar espaço nos circuitos comerciais de cinema, dando visibilidade à produção cinematográfica brasileira e contribuindo para a promoção de novos talentos no setor de audiovisual. Em 2024, foram concedidos cerca de R$ 280 mil em prêmios de licenciamento.

Além da mostra nacional, as unidades do Sesc nos estados escolhem filmes de realizadores locais para exibições em seus próprios circuitos regionais, proporcionando visibilidade para um maior número de produções e fortalecendo a identidade cultural brasileira.