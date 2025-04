Curta brasileiro “Alice” é selecionado para o Festival Hot Docs

O curta-metragem documental “Alice”, dirigido pelo cineasta brasileiro Gabriel Novis, foi selecionado para o Festival Hot Docs, que acontece em Toronto, no Canadá, entre os dias 24 de abril e 4 de maio. Um dos mais importantes festivais de documentários do mundo, o Hot Docs é um dos caminhos para indicações ao Oscar na categoria.

O documentário retrata a história de Alice, multiartista trans alagoana e amiga de infância do diretor, e sua jornada de retorno surfe como uma forma de lidar com o luto pela morte do pai. A narrativa, contada sob a perspectiva da própria protagonista, revela suas vivências em locais marcantes de sua juventude em Alagoas, enquanto questiona a elitização, a misoginia e a transfobia presentes na comunidade surfista.

Gabriel Novis, finalista do Young Guns 2022 e reconhecido por seus trabalhos com grandes marcas como Nike, Adidas, Disney e Louis Vuitton, decidiu fazer o filme movido por um incômodo pessoal. Como surfista e ex-fotógrafo de revistas renomadas do segmento, ele testemunhou a falta de aceitação e o preconceito no meio.

Com uma abordagem cinematográfica marcada por imagens ricas e sensíveis, Novis constrói um retrato íntimo e poético, reforçando seu estilo de direção que mistura aventura, descoberta e humanidade. O filme promove um debate urgente sobre diversidade e inclusão no surfe, enquanto celebra a resiliência e a arte de Alice.

“Alice” é um projeto da produtora MyMama Entertainment, responsável por obras como “Medusa”, “Amarela” e “Vitória”, um Original Globoplay, coproduzido com a Conspiração Filmes e distribuído pela Sony Pictures.