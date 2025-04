“A Música Natureza de Léa Freire” abre Temporada França-Brasil 2025 em Paris, no Théâtre de la Concorde

Foto © Caroline Bittencourt

O documentário “A Música Natureza de Léa Freire” (2024), dirigido por Lucas Weglinski, é uma das principais atrações da abertura da Temporada França-Brasil 2025 em Paris, no dia 3 de abril, na avant-prémière do festival Autres Brésils – Diálogos em Movimento. Em um dos endereços mais simbólicos da cidade, o Théâtre de la Concorde, nos Champs-Élysées, o evento exibe, às 19h, o filme de Weglinski, seguido de bate-papo com Léa e o diretor e de um concerto de música brasileira contemporânea, inédito para o público francês. O repertório da apresentação de Léa ao lado do maestro Felipe Senna explora linguagens de diversos movimentos importantes, como samba, choro, baião, maracatu, valsa brasileira entre outros ritmos do nordeste e norte do Brasil.

O filme recebeu doze prêmios em quatro diferentes continentes, passando por dezenas de festivais, entre eles Visions du Réel, San Francisco, Toronto e Miami. O longa-metragem recebeu ainda o prêmio de Melhor Documentário em Los Angeles, além de prêmios na Ásia, Índia, Europa, América Latina e Estados Unidos. “A Música Natureza de Léa Freire” foi realizado inteira e exclusivamente por meio dos editais da Spcine, que assina a coprodução e codistribuição.

Mais importante compositora, arranjadora e instrumentista de sua geração, Léa Freire celebra, ao longo de 2025, sua jornada musical única e prolífica. Em cinco décadas de carreira, Léa esnobou a maior escola de música do mundo; era presença ilustre nos encontros dos Originais do Samba; foi professora no CLAM do Zimbo Trio; criou um selo e gravou nomes lendários do instrumental nacional e compôs doze álbuns autorais e mais de cem músicas. A artista, que apresenta-se como solista, em duos, quartetos, quintetos e formações orquestrais, tem colaborações musicais com nomes como Alaíde Costa, Filó Machado e Arismar do Espírito Santo.

Em 2024, viajou pelo Brasil em turnê inovadora que uniu cinema, música e formação musical com o documentário “A Música Natureza de Léa Freire”, ao lado do diretor Lucas Weglinski. Além de ter ficado em cartaz com o filme por três meses pelo país, com sessões especiais seguidas de conversas com o público, Léa e Weglinski realizam ações como oficinas e shows, ativando instituições educativas públicas de música. A turnê passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Palmas, Manaus, Brasília, Campinas, Salvador, Belo Horizonte, São João Del Rei, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba e Belém.