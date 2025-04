“A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert, ganha três prêmios no Festival CinéLatino Toulouse

Foto © Aline Arruda

Na 37ª edição do Festival CinéLatino Toulouse, na França, “A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert, recebeu três prêmios de grande relevância: o Prêmio Rail D’Oc, o Prêmio Cine+ Festival e o Prêmio do Público de Melhor Ficção. O reconhecimento também se repetiu no Festival de Cinema de Nice, onde o longa levou o Prêmio do Público.

No filme, Gal, interpretada por Shirley Cruz, atravessa a cidade de São Paulo com seus filhos pequenos, Rihanna e Benin, fugindo da violência do marido Leandro (Seu Jorge). Durante essa jornada, Gal transforma a dura realidade das ruas em uma “grande aventura” para manter viva a inocência das crianças. O elenco também conta com Rihanna Barbosa, Benin Ayo, Luedji Luna, além de participações especiais de Katiuscia Canoro, Dexter e Lourenço Martinelli.

“A Melhor Mãe do Mundo” tem distribuição da +Galeria, coprodução da +Galeria e do grupo Telefilms.