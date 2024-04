Max estreia a nova produção nacional “Da Ponte pra Lá”

A Max estreia sua nova produção nacional Max Original, “Da Ponte pra Lá”, em 4 de abril.

Na série, com sete episódios, uma adolescente da quebrada de São Paulo entra para a escola mais exclusiva da alta sociedade paulistana em busca de uma resposta: quem matou o seu melhor amigo? Malu (Gabz), uma rapper em ascensão na cena de batalhas de rima, se vê envolvida em uma complexa investigação para descobrir o que aconteceu com Ícaro (Victor Liam).

Na produção, a cidade de São Paulo é mais que uma ambientação, é também personagem. A estética contrastante entre os mundos retratados: a periferia, representada por cores quentes, e a alta elite, representadas por cores frias, que atravessam o ponto de vista de cada personagem, evidenciando diferenças sociais e estruturas de uma sociedade injusta e desigual.

Neste paralelo entre os jovens da periferia e do centro das grandes cidades, ritmo forte, temas atuais e delicados, amores, cores, amizades, dor e alegria envolvem “Da Ponte pra Lá. A expressão artística como forma de resistência e resiliência, a moda, música, o ritmo e as cores realçam a quebrada. Do amor à violência, do sexo às drogas, das angústias a novos caminhos, o drama abarca diferentes feridas e, por meio da juventude, fala sobre justiça, amor, amizade e a busca por um lugar ao sol.

“Da Ponte pra Lá é uma série Max Original, produzida pela Floresta para a Warner Bros. Discovery. Criada por Thais Falcão e Erick Andrade, com roteiro de Luh Maza, Thais Falcão e Rafael Spínola e direção geral de Rodrigo Monte e de episódios de Giovanni Bianco, Luh Maza e Tatiana de Lamare. Pela Warner Bros. Discovery a série tem supervisão de Anouk Aaron, Renata Rezende, Silvia Fu Elias e Luiza Toledo.