“A Matéria Noturna”, longa de Bernard Lessa, estreia nos cinemas

“A Matéria Noturna”, dirigido por Bernard Lessa, conta a história do encontro entre Jaiane, uma mulher negra de 30 anos, que trabalha como motorista de aplicativo, e canta numa roda de samba, e Aissa, uma marinheiro moçambicano que precisa ficar alguns dias na cidade de Vitória por causa de um problema técnico em seu navio.

A história se passa toda em Vitória, capital do Espírito Santo, onde foram realizadas as filmagens, sendo um personagem importante do filme, que tem produção da Rede Filmes, Dilúvio Produções, Pique-Bandeira Filmes e Kussa Productions, e é distribuído pela Olhar Filmes.

A estreia nos cinemas está prevista para o dia 4 de abril.