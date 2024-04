“Licença para Enlouquecer”, de Hsu Chien, estreia nesta quinta-feira

O filme “Licença para Enlouquecer”, estrelado por Mônica Carvalho, Danielle Winits e Michele Muniz e dirigido por Hsu Chien (“Quem Vai Ficar com Mário”, “Desapega” e “Me Tira da Mira”) estreia nesta quinta-feira, 4 de abril, nos cinemas. O roteiro é assinado por Mônica e Michele ao lado de Marcelo Corrêa. O longa é uma produção da Yva Filmes com distribuição da Pipa Pictures.

A comédia apresenta as melhores amigas inseparáveis Sara, Lia e Leia, que são forçadas a conviver em um apertado apartamento no centro de São Paulo durante a pandemia. As três vão precisar se adaptar ao novo estilo de vida completamente online durante o lockdown – reuniões por Zoom, encontros virtuais e distanciamento social da quarentena. As regras do prédio onde moram refletem o pânico e desespero do síndico Carlos, interpretado por Nelson Freitas, que apesar de pegar no pé das três, acaba se envolvendo com as loucuras, desabafos e rotinas das amigas.

Com uma trama bem atual, a história se desenrola com a adaptação à nova rotina da pandemia. E é justamente quando Sara, Lia e Leia estão prestes a enlouquecer que surge a oportunidade de uma inesperada viagem para a paradisíaca praia de Maragogi, em Alagoas. A blogueira milionária Bia, interpretada por Thaíssa Carvalho, contrata as três amigas para animarem um evento por um salário mais que generoso. A vida delas vira de cabeça para baixo com essa nova aventura, e elas precisarão fazer loucuras para agradar os donos da festa.

Em uma pousada incrível e com os novos ares do Nordeste, Sara, Lia e Leia terão a chance de explorar não só as belezas de Alagoas, como também o amor e a amizade, se envolvendo em muitas enrascadas e, acima de tudo, apoiando umas às outras.