8º Icumam Lab promove palestra aberta ao público e está com inscrições abertas

O Icumam Cultural convida o público em geral para a palestra aberta dentro da programação do 8º Icumam Lab, de 5 a 12 de maio, na Pousada Monjolo, em Nerópolis (GO). No dia 11 de maio, às 15 horas, os criadores e roteiristas Eduardo Melo e Mariana Bardan falarão sobre a trajetória da série “Cangaço Novo”. A palestra é voltada para diretores, roteiristas, produtores, estudantes de audiovisual e público afim, com entrada gratuita e aberta ao público. As inscrições estão abertas, entre 3 e 30 de abril, e a ficha de inscrição está disponível no site www.icumam.com.br.

O Estudo de caso da série “Cangaço Novo”, com os criadores e roteiristas Eduardo Melo e Mariana Bardan, vai relatar as etapas e os desafios que passaram na jornada de dez anos, desde a primeira ideia escrita no papel até a série chegar às telas.

O local da palestra na Pousada Monjolo tem capacidade para 100 pessoas. O Icumam oferecerá gratuitamente o translado entre a Praça Cívica, em Goiânia, e a Pousada Monjolo, com capacidade de 48 lugares (sujeito a lotação).