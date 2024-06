Coprodução Brasil-Alemanha acompanha uma caravana de migrantes da Guatemala à fronteira do México e EUA

“Lo que Queda en el Camino” conta a jornada épica de Lilian, uma mãe solo, e seus quatro filhos, que migram em busca de uma vida melhor. Ao deixarem a Guatemala, eles se unem a uma caravana de milhares de migrantes, determinados a percorrer os mais de 4 mil quilômetros até a fronteira entre o México e os EUA. Apesar de todos os perigos do caminho, essa é sua maior esperança de tentar um novo futuro para ela e seus filhos.

O filme convida o espectador a compartilhar a trajetória de Lilian e refletir sobre o papel da mãe solo na estruturação de sua família. Mesmo quando se sente totalmente à deriva, Lilian encontra coragem para enfrentar os desafios e consegue construir laços com outros migrantes ao longo do caminho. Ao acompanhar a caravana, o documentário testemunha a força e a resiliência dessa comunidade e mergulha em retrato íntimo da protagonista, com suas alegrias e tristezas, sua coragem e aflições de ser mulher e mãe solo em um mundo dominado por homens.

A direção de Jakob Krese (Alemanha) e Danilo do Carmo (Brasil) aborda a relevância social da migração, fenômeno que tem crescido em todo o mundo nos últimos anos, especialmente no contexto da América Central, onde a violência e a falta de perspectivas levam muitas mães solos a arriscarem suas vidas para garantir um futuro melhor para seus filhos. Além disso, o filme fala de questões importantes, como a violência doméstica, frequentemente negligenciada nas narrativas sobre a migração. A coprodução entre Alemanha e Brasil reúne equipes de diversos países, construindo uma perspectiva multicultural para história de Lilian, tão única quanto universal.

“Lo que Queda en el Camino” recebeu reconhecimento em diversos festivais internacionais, incluindo o prêmio de Melhor Documentário no Five Lakes Film Festival e no Impacte! Human Rights Film Festival, além de menções honrosas no Dok Leipzig, no Dok Aviv e no Festival de Cinema de Guanajuato. O filme também recebeu o Prêmio Alemão de Direção de Fotografia e o de Melhor Som do Prêmio ABC – Associação Brasileira de Cinematografia.

A estreia do longa, no dia 27 de junho, está confirmada em São Paulo, Rio de Janeiro, Aracajú, Belo Horizonte, Salvador e Niterói, com previsão de entrar também em mais capitais e cidades do interior.