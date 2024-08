Atriz Bruna Chiaradia ministra curso gratuito de atuação para o cinema e TV, voltado para crianças e adolescentes

Até o dia 5 de setembro estão abertas as inscrições para o curso de longa duração “Atuar sim: Laboratório de atuação para o audiovisual”, voltado para crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 15 anos, ministrado pela atriz e preparadora de elenco, especializada no público infanto-juvenil, Bruna Chiaradia. Com equipe formada somente por mulheres do audiovisual, o curso oferece oito encontros práticos com a atriz, que estará assessorada na captação e edição de imagens pelas videomakers Janaína Patrocínio e Carina Aparecida. Serão formados dois grupos de trabalho: um no Centro Cultural Urucuia (Pongelupe), no período de 05/09 a 24/10, sempre às quintas feiras, das 14h às 16h, e outro, no Centro Cultural Venda Nova (Jardim dos Comerciários), de 05/09 a 31/10, sempre às quintas feiras, das 9h às 11h, ambos em Belo Horizonte. O curso prevê ainda masterclasses com as cineastas Silvia Godinho e Karen Suzane, abertas para um público presencial de 50 pessoas e transmitidas em plataforma online, também gratuitamente.

Ao final do curso, cada participante receberá para portfólio, duas cenas em vídeo, captadas e editadas por uma equipe profissional.

As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, por meio de preenchimento de formulário disponível nos Centros Culturais ou no link da bio do instagram @brunachiaradia ou @atuarsim. As 20 vagas em cada espaço serão preenchidas por ordem de inscrição. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail atuarsim@gmail.com. Este projeto de Nº 0934/2022 é realizado pela sociedade civil com recursos da Política de Fomento à Cultura Municipal.

Desde 2016, Bruna Chiaradia atua como professora de teatro de crianças e adolescentes. Em 2018, após experiência como preparadora de elenco do filme “Os Escravos de Jó”, do diretor Rosemberg Cariry, no ano seguinte, foi convidada para preparar três crianças no longa “Pequenos Guerreiros”, de Bárbara Cariry.