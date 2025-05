Série sobre a importância do som nas trilhas sonoras no cinema nacional estreia no Curta! e CurtaOn

Na série documental inédita “Na Trilha do Cinema”, o compositor, ator e produtor André Abujamra recebe profissionais que se dedicam às trilhas sonoras e ao som de forma mais ampla, para descobrir como os sons foram pensados. A produção estreia com exclusividade no canal Curta!, em 28 de maio, às 21h30, e seus episódios poderão ser vistos no dia seguinte no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial (CurtaOn.com.br).

Viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), “Na Trilha do Cinema” é uma produção da Movioca e tem direção de Hewelin Fernandes. Abujamra, produtor de dezenas de trilhas para cinema, conversa com profissionais do som e compositores sobre os bastidores das canções, os desafios enfrentados por eles e a importância da música na narrativa cinematográfica.

A série valoriza o trabalho e a importância do som nos filmes nacionais, a partir de depoimentos inéditos de técnicos, designers de som, montadores e cineastas. A cada episódio, um aspecto do universo sonoro do cinema será abordado: Tide Borges fala sobre som direto e Daniel Turini sobre edição de som e mixagem; Waldir Xavier e Luiz Adelmo aprofundam-se no desenho de som; Guta Roim revela os segredos do foley (sonoplastia); Miriam Biderman discute a edição de som; Antonio Pinto explora a composição; Flavia Tygel mergulha na trilha sonora e, no último episódio, André Abujamra conversa sobre o tema com ele mesmo.