Longa amazonense “Enquanto o Céu Não me Espera” integra a programação do FESTin, em Lisboa

O longa-metragem “Enquanto o Céu Não me Espera”, da diretora Christiane Garcia, será exibido na 16ª edição do FESTin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, que acontece de 2 a 8 de junho, em Lisboa, Portugal.

A sessão está marcada para o dia 6 de junho, às 21h, no Fórum Lisboa. Estrelado por Priscilla Vilela e Irandhir Santos, o filme conta a história de um humilde agricultor que, profundamente ligado às memórias do pai, enfrenta as adversidades provocadas pelo ciclo dos rios amazônicos. Quando uma cheia de grandes proporções ameaça sua terra, ele se vê diante de uma escolha difícil: resistir e permanecer ou abandonar tudo o que construiu.

Distribuído pela Kajá Filmes, o longa deve estrear comercialmente no Brasil no segundo semestre de 2025, e leva para as telas uma narrativa sensível, que reflete sobre pertencimento, memória e resistência no coração da Amazônia.

A exibição no FESTin reforça a importância de ampliar as vozes do cinema amazônico e brasileiro no circuito internacional, promovendo o encontro de culturas que compartilham a língua portuguesa.